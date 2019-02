Když se nejdříve podíváme na to, co to vlastně imunita je, zjistíme, že jde o ochranný systém bránící nás před mikroorganismy, které spouštějí obávaná onemocnění. Jakmile na nás parta takových patogenů zaútočí, je to úkol právě imunitního systému je zastavit a zničit. Občas ale i imunita selže a v takových chvílích běží do lékárny nebo k doktorovi.

Jak můžeme imunitě pomoct?

Představy o fungování imunitního systému a tom, jak ho posílit, bývají dost často velmi zjednodušené. Pravdou je, že ani současný vědecký výzkum nedokáže vysvětlit složitost a propojenost imunitního systému s naším životním stylem. Už z toho ale jasně vyplývá, že bacilům se nevyhnete zvýšeným příjmem pomerančů, jakmile ucítíte, že vás škrábe v krku. Pouze jeden vitamín nebo jedna surovina prostě nestačí. Imunitní systém jako celek funguje v harmonii a rovnováze spolu s celým naším tělem. Proto se v současnosti doporučuje zdravý, vyvážený životní styl k přirozené podpoře silné imunity.

Základem jsou pak následující body: Nekouřit.

Zařadit do jídelníčku vysoké množství ovoce a zeleniny.

Pravidelně se hýbat.

Udržovat si zdravou váhu.

Alkohol pít střídmě.

Dostatečně spát.

Vyhýbat se infekcím pravidelným mytím rukou a důslednou tepelnou úpravou masa.

Pokusit se snížit stres na minimum.

Co zařadit do jídelníčku?

To, co máme na talíři, ovlivňuje veškeré pochody v našem těle, a tak je jasné, že i imunitní systém dokážeme podpořit právě touto cestou. Vědci vypozorovali spojitost mezi slabou imunitou a lidmi žijícími v chudobě (včetně chudého jídelníčku) a také nedostatkem konkrétních mikronutrientů. Mezi ty stěžejní pak patří zinek, železo, měď, kyselina listová a vitamíny A, B6, C a E.

Než vyrazíte do lékárny pro multivitamíny a krabičky napěchované výše zmíněnými prvky, pojďme se mrknout na jejich přírodní zdroje. Zařadit je do jídelníčku totiž nebývá zdaleka tak náročné, jak by se mohlo zdát, a seznam níže vpravíte jednoduše do jakéhokoliv smoothie, svačiny i hlavního jídla.

Zinek - luštěniny, konopná, dýňová nebo sezamová semínka, ořechy jako mandle, arašídy nebo kešu, celozrnné obiloviny.

Železo - špenát (bohatý také na vitamín C), luštěniny dýňová semínka, quinoa, brokolice.

Meď - spirulina, houby šitake, ořechy - mandle nebo kešu, sezamová semínka, zelená listová zelenina - špenát, kapusta a mangold, hořká čokoláda.

Kyselina listová - chřest, zelená listová zelenina, řepa, citrusy, růžičková kapusta, brokolice, vlašské ořechy, lněná semínka, pšeničné klíčky, banány, avokádo

A - batáty, kapusta, mrkev, červená paprika, špenát, mango

B6 - mrkev, špenát, batáty, zelený hrášek, banány, cizrna

C - chilli papričky, žlutá a červená paprika, ostružiny, kiwi, brokolice, jahody, liči, citrusy

E - slunečnicová semínka, mandle, lískové ořechy, pinie, arašídy, avokádo

Zkusit můžete třeba smoothie k snídani nebo místo odpolední svačiny před tréninkem. Kombinací vymyslíte desítky a jednoduše tak prostřídáte různé zdroje, zjistíte, které vám chutnají a vyhovují víc než ostatní. A opravdu pestrá strava je lepší než ten nejpestřejší doplněk stravy. Navíc jak chutná!

Jako koktejlové super-kombo můžete zkusit třeba mojí oblíbenou kombinaci. Banán

Špenát

Pomeranč - oloupaný na měsíčky (bez bílé, tenké slupky) nebo šťáva

Mandlové máslo

Drcené konopné semínko

Drcené lněné semínko

Veganský protein

Podle chuti pak stačí přidat vodu nebo rostlinné mléko, já mám radši hustší konzistenci, v sezóně taky ovoce jako třeba jahody, ostružiny nebo kiwi. S přidáním proteinu jde navíc o vyvážené jídlo obsahují všechny tři základní makronutrienty - sacharidy, tuky, bílkoviny.

3 tipy na podniky, kde vám s imunitou taky pomůžou

Cacao Prague - Kavárna a bistro v centru Prahy na náměstí Republiky má širokou nabídku jídla i pití a kromě mlsání si tady můžete vybrat i z celé řady čerstvých šťáv, smoothies nebo misek doplněných o super potraviny typu acai, spirulina, goji a spoustu dalších.

UGO Salaterie - Salaterie UGO mají už slušné množství poboček po celé České republice a kromě salátů nabízejí i ovocné a zeleninové šťávy, které jsou za mě na jejich nabídce to nejzajímavější. Když zrovna není chvíle nebo prostor udělat si vlastní doma, tohle je dobrá volba.

Delmart - Další salaterií a bistrem je Delmart, kde naopak cením zdejší saláty. Tady mám totiž možnost si namíchat salát přesně podle svojí chuti i potřeby. Fakt, že se nemusím spoléhat na tvůrce daného menu a jeho (ne)znalost a sama si zvolím suroviny, které uznám v tu chvíli za nejlepší, je jednoduše super.

Co si z toho odnést ve zkratce?

Imunitní systém je složitá, komplexní věc, o které ještě stále nebylo uskutečněno dostatečné množství studií. Spoléhat proto na lákavé babské rady se tady bohužel nevyplácí. Naopak, ku prospěchu vám bude už omílaná písnička o vyvážené stravě a životním stylu s ohledem na několik mikronutrientů. A hlavně, i stres ze zdraví a hlídání imunity je stres! Snažte se proto radši si užít chutnou a vyváženou stravu, než se hnát za vitamíny a minerály. Přece jenom, v jednoduchosti je krása.