Jak si tedy poradit v momentě, kdy nás při tréninku nepříjemně překvapí agresivní pes? Pokud to situace dovolí, naprosto ho ignorujte a chovejte se, jako by tam ani nebyl. Svým nezájmem dáte zvířeti najevo, že jste s ním nepřišli soupeřit a není tak důvod se vás obávat.

Neprovokujte

Pokud se setkáte s agresivním psem, v žádném případě jej neprovokujte. I když je pro vás jeho štěkání nebo skákání nanejvýš otravné, nesnažte si to se psem namísto jeho páníčka vyřídit sami.

"Nejvíce pokousaných lidí je ze situací, kdy chtěli psa zastrašit. Pes je z něčeho nesvůj, není v pohodě a snaží se vás odehnat od sebe. Pokud na psa například zakřičíte, tak to bude vnímat opět jako agresi a půjde po vás. Nesnažte se psa zastrašit ani mácháním rukama. Ty držte raději u těla. Pes by si totiž vaše gesto mohl vyložit jako výzvu k souboji. Vysoce stresující je pro psa také to, když se mu budete dlouze dívat do očí. Dříve se říkalo, že se tímto způsobem lidé snažili zastrašovat psy, ale podle mě tato metoda rozhodně nefunguje," popisuje Pavel Bradáč způsoby, kterými psa nezastrašíte, ale naopak jej s velkou pravděpodobností vyburcujete ještě k větší agresivitě.