Pokud je vaším snem zhubnout, zřejmě vás nepřekvapí, že čím více tréninků zařadíte, tím spíše půjdou kila dolů. Důležitá je však především pravidelnost. Pokud to první týden přepálíte natolik, že se další dva týdny nebudete moci hnout, zřejmě se vytoužené výsledky dostaví jen stěží. Stanovte si proto takový počet tréninkových jednotek, který budete moci dodržovat dlouhodobě. Ze začátku může jít například pouze o dva tréninky týdně. Poté co si tělo na pravidelnou zátěž zvykne, můžete jejich počet postupně navyšovat.

Ať už trénujete na maraton, chcete zhubnout nebo získat svaly, nezapomínejte vždy naslouchat svému tělu. To vám totiž nejlépe napoví, kolik tréninků týdně je pro vás ideálních. Vaše svaly totiž potřebují čas na zotavení, obnovu a zesílení a pokud jim ho nedopřejete, může to mít negativní vliv nejen na váš výkon. Tělo, kterému se nedostává odpočinku, je daleko náchylnější k úrazům. Nadměrné množství tréninků může vést také k poruchám spánku, zhoršení chronických onemocnění nebo snížení imunity.

Tréninky přizpůsobte zdravotnímu stavu

Ruku na srdce, kdo někdy už vyrazil na trénink i přesto, že se necítil úplně fit. Mějte však na paměti, že sport je pro náš už tak dost oslabený imunitní systém další zátěží. U nemocného těla se navíc snižuje jeho schopnost regenerovat. Pokud to však bez pohybu zkrátka nemůžete vydržet, upravte alespoň intenzitu tréninků a snižte také jejich frekvenci.

Stejně postupujte také v případě, že se k tréninkům vracíte po nemoci nebo úrazu. I když se nemůžete dočkat, až konečně opět nazujete běžecké tenisky, myslete na to, že návrat ke sportu by měl být pozvolný. Pokud své tělo po třítýdenní přesávce zapřáhnete do tréninků jako by žádná pauza ani nebyla, může to odskákat vaše zdraví. V lepším případě vás mohou velmi nepříjemně bolet svaly, v tom horším se může opět navrátit nemoc nebo ozvat zranění.