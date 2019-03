Pijte dostatečné množství vody. Budete krásnější, hubenější, vymizí vaše dlouhodobé zdravotní problémy, zlepší se vaše psychika a nabije vás to energií. To jsou jen některé z výhod, které jsou připisovány poctivému dodržování pitného režimu. Jako minimální množství, které by měl každý z nás denně přijmout, je většinou uváděno 2,5 litru. Jenže tato všem dobře známá poučka neplatí bezpodmíněčně .

„Vypít 2,5 litru denně je podle mého názoru příliš. Klasicky se doporučovalo vypít denně 1,5 litru tekutin. Další zhruba 1,5 litr vody totiž člověk přijme z potravy. Avšak ani tyto hodnoty nelze brát jako ty, které je nutné striktně splňovat. Záleží také na aktuálním i dlouhodobém nastavení organismu, na výšce a váze konkrétního člověka a především na vnějších vlivech jako je například venkovní teplota nebo fyzická námaha,“ říká fyziolog Miloslav Franěk.

Občas stačí jen poslouchat své tělo

Ve snaze přijmout oněch magických 2,5 litru tekutin denně často přicházíme s nejrůznějšími vychytávkami. Vypít dostatečné množství nás může přinutit mobilní aplikace, budík, který signalizuje, kdy je čas se napít nebo plná láhev postavená na pracovním stole, kterou si dáváme za cíl vypít před koncem pracovní doby.

Podle Miloslava Fraňka se však často stačí řídit vlastním tělem. „Zdravý dospělý jedinec za fyziologických podmínek se může řídit známou poučkou a pít pouze v případě, že se dostaví pocit žízně. Problém ovšem může nastat u všech ostatních, pokud se rozhodnou této poučky striktně držet. Je prokázané, že pocit žízně je oslaben u starších lidí, neadekvátní pocity žízně se objevují rovněž u dětí, a to i u dětí školního věku. Na pocit žízně se také nedá stoprocentně spolehnout po intenzivní fyzické zátěži spojené s velkými ztrátami tekutin pocením,“ vysvětluje.

Nezapomínejte na doplňování tekutin při sportu

Právě při fyzické námaze je obzvlášť důležité myslet na dostatečný příjem tekutin. Při sportu, nebo například těžké práci totiž naše tělo začne vyplavovat pot, který má za úkol ochladit organismus, aby nedocházelo k jeho přehřívání. Vodu, která se potem ztrácí je však potřeba tělu opět dodat. „Doplňování tekutin po fyzické aktivitě, případně během ní, je velmi důležité. Pokud se tak neděje, dochází k dehydrataci organismu, která se projevuje svalovými křečemi, pocitem sucha v ústech, závratěmi, zvracením, bolestí hlavy, poruchami termoregulace, při extrémní dehydrataci i psychickými poruchami (zmatenost) a kómatem,“ jmenuje některá z rizik nedostatečné hydratace Miloslav Franěk.

U krátkodobějších aktivit postačí k doplnění tekutin obyčejná voda. U dlouhodobějších, které trvají 30 minut a déle, bychom však měli myslet také na dodání minerálních látek jako je sodík, draslík nebo hořčík. Ty totiž z těla odcházejí společně s potem. To je také důvod, proč se po tréninku doporučují pít iontové nápoje. Obsahují totiž tyto látky, které se během aktivity z našeho těla vyplavily.

Příliš mnoho vody může vést i k otravě

Bolesti hlavy, únava, malátnost, pokles fyzické a duševní, poruchy koncentrace, poruchy funkce ledvin nebo například infekce močových cest. O rizicích spojených s nedostatečným příjmem tekutin je toho napsána všude spousta. Avšak co přílišné pití vody, může našemu tělu nějak uškodit? Podle doktora Fraňka se nadměrného příjmu tekutin není potřeba příliš obávat.

„V případech, kdy správně funguje glomerulární filtrace v ledvinách, je organismus schopen se při pomalejším pití rozloženém do celého dne vypořádat i s obrovským objemem. Například při poruchách koncentrační schopnosti ledvin musí člověk vypít někdy i dvacet litrů denně a nepřináší mu to žádné akutní zdravotní komplikace. Pokud je však větší objem vody vypitý rychle, považuje se šest litrů za život ohrožující stav, protože může nastat otrava vodou,“ varuje před možným rizikem Franěk.

Pít extrémní množství vody není pro naše zdraví tak rozhodně to pravé stejně, jako nepít vůbec. Snažte se proto vždy najít zlatou střední cestu. Občas stačí namísto nejrůznějších triků, vychytávek a výpočtů, kolik toho denně vypít zkrátka poslouchat vlastní tělo, které si ve většině případů řekne o to, co potřebuje.