Ovoce je dar přírody. Neznamená to ale, že všechno, co je přírodní, musí být nutně stoprocentně zdravé a neškodné pro naši štíhlou linii nebo ideální jako výživa při tréninku. Odbornice na výživu a zkušená trenérka odpovídají na vše, co jste kdy chtěli vědět o ovoci, ale báli jste se zeptat.

Ovoce je zdravé, určitě ale je to také sladkost, měla by znít odpověď. „Je zdravější než klasické sladkosti v podobě lízátek, sušenek apod., ale jeho množství bychom si měli hlídat. Některé druhy ovoce jsou skutečně plné cukru a do diety se takřka nehodí,“ vysvětluje Ing. Monika Bartolomějová, hlavní nutriční specialistka Světa zdraví. Jako příklad uvádí banány nebo hroznové víno, které obsahují mnoho jednoduchých cukrů. Vhodné není ani přezrálé ovoce, protože zráním se zvyšuje množství jednoduchých cukrů – glukózy a fruktózy. „Letním lákadlem jsou červené melouny, které se sice řadí do zeleniny, ale obsahují rychle vstřebatelné cukry a navíc bývá problém sníst melounu jen malé množství,“ dodává odbornice.

I to je otázka „do pranice“. Ovoce rozhodně nepatří mezi „náhradní sladidla“. „Ovoce obsahuje směs jednoduchých cukrů a to především glukózy, fruktózy a sacharózy. Zároveň obsahuje také vlákninu, která se řadí mezi sacharidy komplexní,“ vysvětluje Kateřina Hollerová a dodává: „Konzumace ovoce samozřejmě hladinu krevního cukru ovlivňuje, proto bychom měli hlídat jeho přijaté množství, ale zároveň je zdrojem velmi cenných látek, mezi které patří například antioxidanty, vitaminy, minerální látky.“ Mezi nejvhodnější ovoce z pohledu nízkého obsahu cukrů patří avokádo, maliny a jahody.

Lze se ovocem "předávkovat"?

Denní příjem ovoce by neměl přesahovat 200 gramů. „Důležité je o převážné konzumaci ovoce vědět i to, že je sice nadupané vitaminy, minerálními látkami a vlákninou, ale přesto je vlastně co do výživových hodnot nedostačující. Kde jsou kvalitní bílkoviny? Kde tuky?“ ptá se Kateřina Hollerová s tím, že i tyto živiny jsou pro tělo potřebné, jsou jeho dlouhodobým zdrojem energie a v ovoci, jak známo, příliš tuky nenajdete. A to jsou další důvody, proč je potřeba hlídat množství snědeného ovoce a doplňovat jídelníček o kvalitní zdroje bílkovin (maso, vejce, mléčné výrobky, luštěniny) a tuky (ořechy, semínka, panenské rostlinné oleje, máslo). „Přemíra ovoce, resp. jednoduchých cukrů, je jedním z důvodů, proč se vám nemusí hubnout tak, jak byste čekali, i když se jedná o zdravou potravinu. Pokud není vaším cílem redukce, přesto si množství ovoce hlídejte a rozhodně ho nenahrazujte sladkostmi, dortíky a jinými komerčními produkty,“ Přidává Kateřina Hollerová radu na závěr.