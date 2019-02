Kondiční kouč Berdycha: Tomáš má teď méně tuku než Ronaldo

Někteří brali ten návrat jen jako zoufalý pokus prodloužit si kariéru, v níž má to nejlepší dávno odžité. S tím na Tomáše Berdycha a jeho pomocníky ale nechoďte. Nejlepší český tenista třetího tisíciletí ještě neřekl poslední slovo. Letos má zápasovou bilanci 11:4, je bodově devátým nejúspěšnějším hráčem roku. A to se stále teprve učí pracovat s novým tělem i co nejútočnějším pojetím tenisu. „Chceme, aby v zápase od úplného začátku soupeře válcoval. Máme pořekadlo: jedeme bomby,“ líčí Všetíček.

Šestnáct let jste se staral o tělo a kondici Radka Štěpánka, nyní máte v péči dalšího elitního tenistu z Česka. Prý vás do služeb Tomáše Berdycha právě Štěpánek doporučil.

„Berďovi dal na mě tip Ráďa. S ním jsem zažil hodně comebacků po zranění, což asi sehrálo svou roli. Když jsme se s Kájou (Plíškovou) dohodli, že půjde svým směrem, dostal jsem vzápětí nabídku od Tomáše. Moc jsem neváhal, je to velká výzva. V chlapském tenise jsem dlouho působil, lákal mě i Tomášův příběh. Zajímalo mě, jakou bude mít chuť a touhu se vrátit zpět.“

Co jste zjistil?

„Že je po půlroční pauze hodně hladový. To je obrovská výhoda. Stejně jako to, že jsem nenaskakoval do rozjeté sezony, ale začali jsme tím nejdůležitějším, tedy zimní přípravou. Další hodně plusový bod byl Martin (Štěpánek – Berdychův tenisový trenér), kterého znám z dřívějška, jelikož jsem ho taky trénoval. V týmu funguje skvěle chemie, sedli jsme si všichni.“

Prozraďte, podle jaké logiky jste začal měnit Berdychovo tělo?

„Zajímavé bylo to, že v jeho kariéře existovala spousta lidí a názorů, že by měl zhubnout.“

Protože v pohybu výrazně zaostával za Djokovičem a spol. Věčnou otázkou bylo, zda nemá shodit…

„Ano, ale my se o ní paradoxně vůbec nebavili. Naším cílem byla přeměna svalového vlákna ze statického na dynamické. To byl náš úkol číslo jedna. Tomáš taky samozřejmě věděl, že jeho váha po pauze byla vyšší, než když dřív hrával dobrý tenis. Na stravování jsem se ho ptal. A když jsem zjistil, jak jí, byl jsem překvapený.“

Pozitivně, nebo negativně?

„Hodně pozitivně. Velký vliv na něj v tom má Esterka, jeho manželka. Ta jede zdravý lifestyle, který holky řeší. Takže Tomáš je hodně ovlivněný jejím jídelníčkem. Jí opravdu jen zdravé věci, stravování má naprosto v pohodě.“

A přesto dokázal ještě takto zhubnout.

„Sám musím říct, že s takovým progresem jsem se ve své kariéře ještě nesetkal. Ze šesti kil, které shodil, bylo pět a půl kila útrobní tuk. A ten se přitom shazuje úplně nejhůř.“

Co přesně je útrobní tuk?

„Útrobním neboli viscerálním tukem máte zaneseny vnitřní orgány. Takže dostat se na něj není vůbec jednoduché. Dělá se to vytrvalostním tréninkem, který my jsme ale nedělali. Naopak jsme v přípravě vytrvalostní prvky odbourali a nahradili jsme je cvičeními na rychlost, výbušnost, dynamiku. Vyhlásili jsme válku statice a začali jsme se kamarádit s dynamikou. A toto byl celý proces, který by měl Tomovi odstartovat nové vidění práce v oblasti mimo kurt.

Co tím myslíte?

On se většinou pohyboval v krátkých krocích a našlapoval na plnou nohu. Když jste vysoký a máte váhu 96 kilo, se kterou začínal, tak si každým krokem ubližujete. To souvisí s tím, jak tělo regeneruje po tenisovém tréninku. Co mi říkal, tak dřív měl po tréninku velké odezvy, prostě tvrdší nohy. Protože jak našlapujete krátkými kroky, nerozkládáte svoji váhu.“

Takže jste Berdychovi změnil techniku běhu.

„Soustředili jsme se na to. Změna souvisí s tím, že má těžiště mnohem níž, dělá delší první dva kroky a naučil se změkčovat brzdný pohyb kolenem. Takže dneska je obrovská změna v tom, že když přijdu na jeho tenisový trénink do haly, tak se zavřenýma očima přesně poznám, na které straně hraje Berďa. Protože ho neuslyším! To je pro mě návod, jak se skamarádil s povrchem a nepere se s ním. To jsou nejzákladnější změny, které jsme udělali. Tomáš je zkušený, trenérských rad už slyšel hrozně moc. Já mu ukazuji cestu a je už na jeho rozhodnutí, jestli se po ní vydá. Stejné to bylo i s hubnutím. K němu dospěl a rozhodl se pro něj sám.“

A výsledky jsou ohromné.

„Měli jsme samozřejmě v kondiční přípravě nestandardní pomůcky, abychom hubnutí napomohli, ale ty na každého zabírají různě. Pro mě bylo velice neuvěřitelný, jakým způsobem se Tomáš zbavil vnitřního tuku. Jen za dva měsíce! Berďa má dneska 6,8 procenta tělesného tuku, třeba Ronaldo má 7 procent. Je vážně obdivuhodné, co se sebou dokázal. Ač zhubnul, tak nepřišel o svalovinu, ta zůstala, což byl velký cíl. Zbavil se prostě šesti kil mrtvé váhy. To je strašná váha.“

Taky se Tomáš vítězoslavně fotil se šestikilovým medicinbalem. Je na sebe hrdý.

„Taky má být na co. Jeho disciplína a zarputilost je neuvěřitelná. Je obdivuhodné, že je ve svém věku zavilý jako devatenáctiletý kluk, který se teprve cpe nahoru. Vůbec mu nemusím předkládat motivační věci. Je nádhera s ním spolupracovat, protože má velice dobré motorické učení a nové věci dokáže velice rychle zakomponovat do přípravy.“

V současnosti váží 90 kilo. Je to s jeho výškou 196 centimetrů už optimální poměr?

„Třeba může jít ještě o kilo dolů, hrát si s váhou, ale v podstatě bych řekl, že takhle je to dobrý. Je ve výborné formě. Svaly mu zůstaly, zbavil se jen tuku. Měl 96 kilo, to je pro mě hokejová a ne tenisová váha. Jestliže má být konkurenceschopný a vrátit se na místa, kam patří, tak musí svůj somatotyp přibližovat hráčům typu Djokoviče. Každé kilo je strašně znát. Teď je ve stavu, kdy můžeme začít rozvíjet další ukazatele, jako je výbušná síla a tak dále. Ono to jde jedno s druhým. Kromě toho, že byl Berďa těžší, tak byl taky zkrácený, což je další zásadní věc.“

Strečinku moc nedával?

„Strečink u něj nebyl dřív asi moc používaný, o to teď dělá větší a viditelnější pokroky. Jeho tělo se stává pohyblivějším, strečink zapojujeme několikrát denně, tudíž svaly povolují. Pružnost má význam nejenom co se týká rozsahů, ale po elastičtějším svalu stéká rychleji laktát a nervosvalové vzruchy se vedou taky rychleji. Což souvisí s reakční rychlostí. Tohle by mu mělo pomoct ve všech oblastech.“

Zrychlí ještě ve 33 letech?

„Jsem přesvědčený, že jo. Další motorické testy máme za půl roku, protože tohle už nejde tak rychle, ale doufám, že budeme všichni zase mile překvapení. Myslím si, že pokud bude zdravý a všechno půjde tak, jak má, dostane se na úplně nejlepší ukazatele v kariéře. Bude mít ve 33 letech tak vyštelované tělo, že by z toho měl profitovat. Může si jednak prodloužit kariéru, ale taky může být tenisově hodně nebezpečný. Lidi ho už mají zařazeného jako prince, který nebyl nikdy korunovaný. A pro nás je výzva a obrovská motivace objevit, kam až ho můžeme dostat. Pokud bude Tomáš pracovat tak, jak pracuje, bude nepříjemný soupeř pro každého hráče v prvním kole.“

O Berdychovi hovoříte v superlativech. Zažil jste za svých víc než třicet let praxe s někým tak gigantický progres za tak krátkou dobu?

„Ne, tohle je opravdu abnormální. Když to srovnám s Radkem (Štěpánkem), tam byl proces mnohem pozvolnější, daleko víc času zabralo, než se dostal na takové ukazatele. Na druhou stranu Ráďa v té době nebyl takový profík. Berďa toho má už spoustu za sebou, moje názory srovnává s těmi od jiných trenérů, co zažil. Sám se musí vyjádřit, jestli mu věci, které jsme udělali, prospívají a jestli jim věří. Ale podle našich ukazatelů se zdá, že to funguje. Teď bude záležet, jak si bude dál zvykat na odlišnosti svého těla.“

Skoro to vypadá, že má nové tělo.

„Já bych ho přirovnal k autu. Když jezdíte ve formuli, auto odlehčujete a štelujete, měl byste dosahovat rychlejších časů. S novým tělem se ale musíte taky naučit zacházet. Aby když vjede vyšší rychlostí do zatáčky, aby ji ustál. V tomhle mu ale věřím, pro závodníka to už je v podstatě zábava, protože si s novým autem hraje. A Tom závodník je, protože mimo jiné on s auty umí dost dobře jezdit. Vzpomínám si, když mě vzal asi před deseti rokama v Prostějově na jednu jízdu. Zatajoval jsem dech a byl jsem z ní úplně vyřízený. Když si tuhle rychlost převede na kurt, bude si s tím moc hrát dál. Čímž myslím, že nebude běhat jen za základní čarou, ale bude to teď hodně o pohybu dopředu k síti. K ní se na první volej už teď dostane o půl až tři čtvrtě metru blíž, takže může zahrát přísnější volej nebo využít kinetické energie těla, která mu dopomůže zahrát lepší úder.“

Útočnější tenis, víc náběhů dopředu. To je směr, který si s Martinem Štěpánkem od Berdycha přejete?

„Určitě. Přizpůsobujeme tomu celý trénink. Jdeme cestou kratšího času, ale stoprocentní intenzity. Rozvržení tenisového a kondiční tréninku je padesát na padesát. Tomovi jsem říkal, že já budu jeho brzda, protože vím, že byl zvyklý na kvantitativní tréninky, nahrál toho vždycky spoustu. Teď s Martinem chceme obecně jít cestou kvality. Což souvisí taky s tím, že chceme, aby v zápase od úplného začátku soupeře válcoval. Máme pořekadlo: jedeme bomby. (smích) A ty by měly přicházet hnedka od začátku zápasu. A Tom by neměl mít pocit, že se musí šetřit a že by intenzitu zápasu nevydržel. Musí mít své sebevědomí podepřené argumenty, že je dobře připravený a nemusí se obávat, jestli bude zápas trvat dvě nebo čtyři hodiny.“

Když se vracel, byl Tomáš vnímaný tak, že jde víceméně dožít kariéru. Pohled na jeho návrat se ale značně mění.

„Já si myslím, že tohle právě dožívání není. Kdyby chtěl dožívat, neangažoval by mě. Vidíme signály, že do toho chce jít. A myslím, že i cíle u něj zůstávají ty nejvyšší. Všichni ho odepsali, zranění napomohlo tomu, že se o něm moc nemluvilo. A teď je o něj zájem, comeback je natolik dobrý a zajímavý, že už je zase vnímaný jinak. Berďa už ale nemusí nikomu nic dokazovat. Jako hráč toho dokázal strašně moc, byl jsem taky u toho, když se mu podařil ten největší týmový úspěch, čímž byl Davis Cup. Řekl bych, že i po téhle stránce má splněno nad plán a teď jde jenom o to vytáhnout žolíka, vytáhnout věci, které dřív nedělal. A zkusíme, kam až se s tím dostaneme. Všechny nás to nabíjí, vidíme, jak se dají přes zlepšení v pohybu otevírat dveře i v dalších tenisových věcech. Pokud mu kondice pomůže a body bude dělat rychleji, budou jeho zápasy agresivnější a rychlejší. Pro hráče po třicítce je hloupost zazdít se na základní čáře a hrát výměny. To Tom určitě dělat nebude.“

Práce se daří, dokonce padají i slova o tom, že by se Tomáš mohl vrátit na Turnaj mistrů. Momentálně je bodově devátým nejúspěšnějším hráčem sezony. Je Masters cíl?

„Spíš takový skrytý cíl, nechceme ho moc hlásat do světa. Ale bylo by nádherný, kdyby se to povedlo. Všichni tři jsme už Masters zažili. Tomáš sám za sebe, já s Radkem a Martin s Ivanem Dodigem. A teď bychom tam chtěli všichni společně. Dostat se do šatny, kterou máte sám pro sebe, dát si tu nádhernou snídani v Marriottu a odjet lodičkou do O2 areny. To kdyby se podařilo, bylo by to úžasné. A podle mě tyhle cíle nejsou nereálné. Když vše půjde dobře a Berďu nepřibrzdí zranění, tak vůbec nevidím důvod, proč by se mezi tu nejlepší osmičku pro Masters nemohl dostat.“