Dojemné Murrayho loučení. Prohrál bitvu, na kurtu ho dojala i Plíšková | iSport.cz

Pětkrát byl jednatřicetiletý Brit na Australian Open ve finále, na titul však nedosáhl. Dnes vypadl v prvním kole na grandslamu vůbec poprvé po jedenácti letech. Proti Robertu Bautistovi přitom předvedl velký obrat. Po dvou prohraných setech vybojoval Murray dva tie-breaky, ale v závěru už nestačil. Španělovi podlehl 4:6, 4:6, 7:6, 7:6 a 2:6.

"Dal jsem do zápasu úplně všechno, ale nebylo to dost. Gratuluju Robertovi a jeho týmu. Jestli byl tohle poslední zápas, pak to byl úžasný způsob, jak skončit. Díky všem, že jste dneska přišli. Tohle je fantastické místo pro tenis," řekl dojatý Murray na kurtu.

O nuceném odchodu z profesionálního tenisu informoval na emotivní tiskové konferenci v Melbourne již v pátek. Operovaná kyčel mu nedovolí další tenisové bitvy, rád by ale zvládl ještě v létě Wimbledon, kde získal dva tituly.

"Možná se znovu uvidíme. Udělám všechno pro to, abych to zkusil. Musel bych ale absolvovat další a větší operaci, která navíc není zárukou, že se vrátím," zopakoval po posledním zápase v Melbourne a možná i v kariéře. Na závěr ho dojaly ještě vzkazy ostatních tenistů včetně například Karolíny Plíškové na videu.

Murray měl na krajíčku, když k němu promlouvaly největší osobnosti současného tenisu - Roger Federer, Rafael Nadal i Novak Djokovič, z ženských řad byla zastoupená i česká jednička Karolína Plíšková. Všichni Murraymu děkovali za skvělou kariéru a zároveň smutnili, pokud bude muset famózní Brit svou kariéru kvůli zdravotním trablům ukončit.