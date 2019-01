Kvitová pobavila i lobem pravačkou: Semifinále? Zeptám se soupeřek! | iSport.cz

Česká tenistka vstoupila do utkání ve velkém stylu. Rychle se ujala vedení 4:0 a i přes ztrátu podání dokráčela v prvním setu k přesvědčivému vítězství. Po hodině a devíti minutách poté proměnila první mečbol a slavila postup do třetího kola turnaje.



„Jsem zdravá a projevuje se tvrdá práce z přípravy," prozradila v rozhovoru pro stanici Eurosport. Díky dvěma rychlým výhrám česká tenistka ušestřila energii. V prvním kole světová šestka povolila Slovence Magdaléně Rybárikové pět her a na kurtu strávila hodinu a sedm minut. Na Irinu-Camelii Beguovou sice potřebovala o dvě minuty více, ale zase Rumunce dovolila uhrát jen čtyři gamy.

„Jsem nadšená ze svého výkonu, všechno šlo dobře. Hrála jsem agresivně. Jsem ráda, že se mi daří hrát rychle ve dvou setech a šetřím energii," přiznala Kvitová. Ta navíc stihla i pobavit diváky, když si nouzově přehodila raketu na poslední chvíli do pravé ruky a přesným lobem si vysloužila primát úderu dne.

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 16, 2019

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu dosáhla nejlepšího výsledku v Melbourne před sedmi lety, kdy její cesta turnajem skončila až v semifinále. Na otázku, jestli může postup z roku 2012 zopakovat, odvětila. „Kdo ví? Musím se zeptat soupeřek. Nevím. Jdu zápas po zápasu. Je to mnohem lepší než loni a z toho mám radost."

Kvitová dosáhla na třetí kolo Australian Open poprvé od ruku 2015. O tři roky dříve se dostala dokonce do semifinále. Příští soupeřkou osmé nasazené hráčky bude dvojnásobná wimbledonská vítězka Belinda Bencicová ze Švýcarska, kterou Kvitová doposud dvakrát porazila.