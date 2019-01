Kanár od Nadala? Na začátku jsem to nebyl já, smutnil Berdych | iSport.cz

Berdych se v novém roce vrátil k turnajům po šestiměsíční pauze, ale v Dauhá hrál finále a v Melbourne porazil dva nasazené soupeře. Zdálo se, že by mohl být Nadalovi vyrovnaným soupeřem. Jenže prohrával game za gamem.

"Na začátku jsem to nebyl já," posteskl si Berdych na tiskové konferenci zveřejněné na webu úvodního grandslamu sezony. "Není za tím žádná magie. Prostě jsem se s tou situací nevypořádal. Je to zkušenost," řekl tenista.

Ve srovnání s předešlými zápasy v turnaji měl bývalý čtvrtý hráč světa malou úspěšnost prvního podání. "Můžeme najít hodně detailů, ale jak jsem řekl, hrál jsem jako před šesti měsíci. Tak to je. Je to jednoduché," konstatoval Berdych.

V prvním setu schytal "kanára", což se mu na grandslamových turnajích stalo teprve popáté v kariéře, ale už počtvrté právě na Australian Open. Ve druhé sadě pokračovalo jeho trápení a až v desáté hře se radoval z gamu.

"Rafa začal výborně, a když mu dovolíte rozehrát zápas dobře, tak hráč jeho kalibru nemá problém hrát dobrý tenis. Je pak pochopitelné, jak se za daných okolností zápas vyvíjel. Můžu si z toho vzít alespoň ponaučení, že jsem se zlepšil a alespoň ve třetí sadě našel cestu, jak si vytvářet šance. To je pozitivní," řekl Berdych.

Pauza byla dobré rozhodnutí

Ve třetím setu už zápas nabídl vyrovnanou podívanou. Nechybělo mnoho a český hráč si mohl vynutit čtvrtý set, při setbolu za stavu 6:5 ale Nadal poslal na jeho stranu forhend, který Berdych jen tečoval. "Ve třetí sadě už to byl z mé strany dobrý tenis. Možná jsem měl ke konci trochu smůlu, ale to je v pohodě," řekl.

Třiatřicetiletý Berdych narazil na hráče světové desítky po roce. Naposledy právě loni na Australian Open prohrál se světovou dvojkou Rogerem Federerem. "To už je nějaká doba a je to velký rozdíl ve srovnání s ostatními," podotkl Berdych.

Přes prohru s Nadalem odjede domů s dobrým pocitem. Má za sebou dva turnaje po zranění a bilanci sedmi výher a dvou porážek. "Jak jsem říkal, bylo správné, že jsem se rozhodl udělat si pauzu na šest měsíců. Měl jsem čas dát tělo do kupy a začal s novými věcmi, které fungují. Zase vyhrávám zápasy," konstatoval Berdych.

Po Australian Open by se mohl poprvé objevit ve Francii na halovém turnaji v Montpellier začátkem února, do hlavní soutěže se dostal poté v Marseille. "Uvidím. Mám dost času. Musím si to promyslet a dobře se rozhodnout, abych to nepřehnal. Sezona je ještě velice dlouhá. Není potřeba se hnát všude," uvedl Berdych.