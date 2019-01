Scénář Australian Open: Když Kvitová vyhraje, bude světová jednička! | iSport.cz

Kvitová ve čtvrtek ráno SEČ zvládla souboj s Američankou Danielle Collinsovou, kterou porazila ve dvou setech. Po dalším skvělém výkonu se prodrala do finále, čímž má na žebříčku jistých 6 290 bodů. Ve hře o světovou jedničku zůstává spolu s Ósakaovou, která v druhém semifinále vyřadila Karolínu Plíškovou. Ve virtuálním žebříčku má japonská tenistka aktuálně 6 330 bodů. Plíšková se díky cestě do semifinále dostala na 5 100 bodů.

Ósakaová je aktuální virtuální jedničkou. Pokud ale Petra Kvitová v sobotním finále uspěje, svou soupeřku přeskočí a turnaj zakončí na žebříčku s 6 990 body. Tím by se poprvé v kariéře stala absolutní vládkyní světového tenisu.

"Samozřejmě, že je to jeden z mých cílů. V Austrálii už jsem k tomu jednou byla blízko, chyběly mi dva zápasy. Teď mi zbývá už jen jeden," usmívala se Kvitová v rozhovoru pro populární pořad stanice Eurosport Game, Schett & Mats po skončení svého vítězného semifinále. "Ale nijak nad tím nepřemýšlím. Jdu do finále grandslamu, na to se soustředím především," zdůraznila.

Vítězka Australian Open po turnaji vystřídá současnou jedničku Simone Halepovou, která vypadla v osmifinále se Serenou Williamsovou. "Miluju finále, proto jsem tvrdě dřela, abych se dostávala do takových zápasů na velkých turnajích. Půjdu si to užít," prohlásila česká tenistka.

Zápas Kvitové s Ósakaovou je na programu v sobotu od 9.30, sledovat ho budeme na iSport.cz ONLINE.