Nenápadná kometa Australian Open z univerzity. Kdo je soupeřka Kvitové? | iSport.cz

Danielle Rose Collinsová nakoukla mezi profesionálky až v pokročilém věku, neboť až do roku 2016 studovala na University of Virginia, kde získala bakalářský titul z mediálních studií a magisterský z obchodu. Zároveň byla nejlepší univerzitní hráčkou v USA. Až do letošního Australian Open nevyhrála jediný zápas v hlavní soutěži grandslamu (0:5).

První velký průlom zaznamenala loni v Indian Wells, kde vyhrála svůj první zápas na WTA Tour a postoupila například přes Madison Keysovou až do osmifinále. To vzápětí potvrdila v Miami, kde vyřadila mimo jiné Venus Williamsovou a prošla z kvalifikace až do semifinále.

Na Australian Open už vyřadila tři nasazené hráčky: čtrnáctku Julii Görgesovou, devatenáctku Caroline Garciaovou a výprask uštědřila světové dvojce Angelique Kerberové (6:0, 6:2). Má obouručný bekhend, hraje nátlakový tenis na vítězné údery. Narodila se ve floridském St. Petersburgu, kde také žije.