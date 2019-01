Plíškovou dorazil těsný „jestřáb“. Takový zápas už nezopakuje, řekla | iSport.cz

"Nic bych neudělala jinak," řekla Plíšková na tiskové konferenci. "Každá prohra bolí, chtěla jsem být ve finále, ale bohužel tam mohou být jen dvě hráčky. Tak to je. Jsem si jistá, že budu mít šanci na dalším grandslamu," řekla šestadvacetiletá rodačka z Loun.

Plíšková vybojovala titul v Brisbane a na Australian Open přidala dalších pět vyhraných zápasů, včetně velkého obratu ve čtvrtfinále proti americké hvězdě Sereně Williamsové. "Je to můj nejlepší start do sezony," řekla po svém premiérovém postupu do semifinále úvodního grandslamu sezony. "I kdybych vypadla o kolo dvě dříve, byla bych spokojená. Nebudu negativní. Sezona je ještě dlouhá, může se povést cokoliv."

V Areně Roda Lavera čelila agresivní hře loňské vítězky US Open. Ósakaová zahrála 56 vítězných míčů, z toho patnáct es. Tím posledním proměnila mečbol, což potvrdilo i jestřábí oko. "Podávala neskutečně. Bojovala jsem, snažila se, ale ona podle mě předvedla životní zápas a myslím, že to nezopakuje," uvedla Plíšková.

Zápas prohrála 2:6, 6:4, 4:6, přičemž ve druhé hře třetí sady měla tři brejkboly, ale Japonka pokaždé trefila vítězný míč. "Čekala jsem na svoji šanci, že udělá nějakou chybu. Měla za celý zápas jeden špatný game na podání. Já jsem hrála jinak solidně a snažila se být agresivní. Nejsem na sebe přes prohru naštvaná," řekla Plíšková a jednadvacetiletou soupeřku pochválila. "Šla si pro výhru a zasloužila si ji."

Na kurt Plíšková nastoupila den po bitvě s Williamsovou. Zpočátku se zdálo, že nemá dostatek energie. "Asi mi trošku chybělo. Ten zápas byl těžký fyzicky i psychicky. Kdybych měla mezi zápasy volný den, pomohlo by to. Dělala jsem všechno možné, ale nic s tím neudělám. Je zbytečné o tom mluvit," prohlásila.

Poslední dva zápasy v turnaji hrála Plíšková s tejpem pod levým kolenem. "Je absolutně v pořádku, žádný problém," uvedla po vyřazení.

Čeští fanoušci by mohli mít šanci vidět Plíškovou a Petru Kvitovou, která bude hrát v Melbourne o titul s Ósakaovou, v Ostravě v 1. kole Fed Cupu. Úřadující šampionky budou hrát 9. a 10. února proti Rumunkám.