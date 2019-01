Japonská kometa před finále. Smekla před Kvitovou, trénovala ve výhni | iSport.cz

Přesně před rokem si japonská tenistka Naomi Ósakaová vylepšila grandslamové maximum, když na Australian Open došla do osmifinále. Ve světovém žebříčku byla nicméně až v osmé desítce a v kolonce vítězných turnajů měla nulu. Nyní ji v Melbourne dělí jediná výhra od toho, aby se stala novou světovou jedničkou. Poslední překážkou, která se Ósakaové postaví do cesty, bude v sobotním finále Petra Kvitová. Jak se obě hráčky chystají na životní duel?

V sobotu půjde o premiérové střetnutí dvou hráček, která si do Austrálie přivezly nejlepší formu. Obě se respektují a uvědomují si velkou sílu své nadcházející soupeřky. "Sledovala jsem ji ve finále Wimbledonu, takže vím, jaká je to vynikající tenistka. Určitě to bude velmi těžké," řekla jednadvacetiletá rodačka z Ósaky, jež od tří let žije společně s haitským otcem, japonskou matkou i starší sestrou v USA, na adresu nejbližší soupeřky. Rovněž Kvitová se v případě výhry v premiérovém vzájemném duelu obou hráček posune do čela žebříčku.

"Z každé porážky se snažím co nejvíc poučit. Z té poslední v Brisbane jsem si odnesla to, že jsem nebojovala na sto procent. Prostě jsem se smířila s tím, že prohraju. Proto se teď snažím maximálně soustředit na každý míček. Pořád jsem tady, takže to nejspíš funguje," prohlásila Ósakaová na tiskové konferenci po semifinálové třísetové výhře nad Karolínou Plíškovou.

Den před finále i ve 40 stupňové výhni v Austrálii trénovala přímo na kurtu. Vyzkoušela si pár úderů, protáhla tělo, aby se nachystala na velký duel. Naopak Kvitová v Melbourne neměnila svou rutinu. Od slunce se držela dál, raději se připravovala v posilovně a šetřila síly na sobotní souboj.

Ačkoli svěřenkyně trenéra Sashy Bajina stále zůstává stydlivou dívkou, za poslední rok urazila dlouhou cestu. V březnu v Indian Wells získala první titul, o pár měsíců později nenašla přemožitelku na US Open. Ve finále Ósakaovou nerozhodily ani hádky Američanky Sereny Williamsové, která bývala jejím dětským vzorem, s rozhodčím. Při předávání trofejí se dokonce americkým fanouškům omlouvala, že porazila jejich oblíbenkyni.

"Bylo to mé první grandslamové finále a vítězství, takže jsem šťastná a vím, že se mi podařila velká věc," uvedla premiérová japonská vítězka turnaje velké čtyřky. Na grandslamech momentálně drží šňůru 13 výher, což naposledy dokázala právě Williamsová na přelomu let 2014 a 2015.

"Je to neskutečné. Loni jsem byla na žebříčku někde kolem 70. místa, takže jsem opravdu šťastná za to, kde jsem teď. Rozhodně to neberu jako samozřejmost," prohlásila aktuální světová čtyřka.