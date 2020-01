Australian Open | Bitva krále. Federer dřel přes čtyři hodiny, vyčerpaný se klaněl soupeři | iSport.cz

Gauffová porazila čtvrtou hráčku světového žebříčku za 67 minut a oplatila jí debakl z loňského US Open. Tehdy podlehla Ósakaové 3:6, 0:6. Díky dnešní výhře má jistotu, že se v žebříčku poprvé dostane do první padesátky. • Reuters

Japonskou favoritku přehrála mladičká tenistka ve třetím kole 6:3, 6:4 a postupem do osmifinále si vyrovnala grandslamové maximum z loňského Wimbledonu. • Reuters

Kdo do natřískané Rod Laver Areny přišel, možná ještě desítky minut seděl na svém místě. Něco jako po naprosto mimořádném filmu, který vás odrovná v kině. Roger Federer ve třetím kole Australian Open dřel na kurtu přes čtyři hodiny, aby v pětisetovém dramatu udolal domácího Johna Millmana (4:6, 7:6, 6:4, 4:6 a 7:6). Rozhodl až závěrečný super-tiebreak. „Ještě, že se hrál,“ uculil se unavený, ale šťastný postupující.

Federer s Millmanem zařídili parádní show. Švýcarský elegán už byl v super-tiebreaku dva míčky od prohry, ale v závěru prokázal svou genialitu. A železné nervy, které jsou spojeny se stovkami úspěšných tenisových bitev.

Fenomenální Švýcar totiž v supertie-breaku prohrával 4:8, ale na rozdíl od soupeře už nechyboval. Počkal si trpělivě na své šance. Zůstal tak ve hře o 21. grandslamovou trofej, z Australian Open o sedmou. Tamní bilanci má po dnešku 100:14. Od premiéry v roce 2000 byl vždy minimálně ve třetím kole, do osmifinále na grandslamech prošel Federer potřinácté za sebou.

„Díky bohu, ještěže se hrál supertie-break, jinak bych prohrál,“ řekl vyčerpaný Federer v rozhovoru na kurtu. „Už jsem si představoval, co řeknu jako poražený na tiskovce po zápase. John (Millman) odehrál fantastický zápas, je to velký bojovník, skvělý člověk. Měl jsem možná trošku štěstí, John si zasloužíl vyhrát úplně stejně jako já,“ vysekl poklonu domácímu tenistovi.

Třetí muž světového žebříčku zdolal ve 38 letech další rekord. Na Australian Open vyhrál jubilejní 100. zápas, to samé už se mu povedlo ve Wimbledonu. Je prvním tenistou, který tuto metu překonal na dvou grandslamech.

Třicetiletý Millman, jemuž v žebříčku patří 47. místo, sehrál před domácími fanoušky skvělý zápas. Sebevědomí mu dodala výhra nad Federerem na US Open v roce 2018. Legendu dostal i dnes mnohokrát do úzkých, ale na druhé čtvrtfinále na grandslamu právě po předloňském turnaji v New Yorku nedosáhl. Bylo znát, že značná část publika je rozpolcená. Snažili se povzbuzovat domácího hráče, nicméně fanoušci odměnili potleskem i výkon fenomenální švýcarské legendy, kterou milují v Austrálii i většině světových zemí.

V osmifinále čeká Federera Maďar Márton Fucsovics.