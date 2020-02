Australian Open | Keninová v extázi i balíku. Ve finále Australian Open udolala Muguruzaovou | iSport.cz

Keninová je ve věku 21 let a 80 dnů nejmladší šampionkou Australian Open po dvanácti letech. V roce 2008 vyhrála v Melbourne tehdy dvacetiletá Maria Šarapovová.

"Poprvé mluvím před tolika lidmi, ale zkusím to co nejlépe," řekl Keninová s pohárem u nohou. "Můj sen je naplněn. Potvrdilo se, že když za něčím jdete, můžete to dokázat. Nedokážu popsat své pocity, emoce a jsem vděčná, že tady můžu stát."

První brejk získala ve výměnách od základní čáry Španělka. Vítězka Roland Garros z roku 2016 a Wimbledonu 2017 mohla náskok navýšit, ale za stavu 4:2 při podání Američanky nevyužila vedení 40:0 ani další brejkbol a vzápětí ztratila i kvůli dvěma dvojchybám servis - 4:4. První set ale Muguruzaová ještě získala.

Keninová poté odhodila zábrany a převzala iniciativu. Zatímco v prvním setu udělala 15 nevynucených chyb, v dalších dvou už jen osm. Míče trefovala čistě, posílala je k základní čáře Španělky, která proto nemohla útočit a příliš kazila.

Druhý set získala Keninová rychle a ve třetím duel zlomila za stavu 2:2. Jako v první sadě Američanka ustála na podání nepříznivý stav 0:40, z kterého se dostala za pomoci čtyř vítězných forhendů a esa, a pak získala brejk na 4:2. K tomu jí pomohla Muguruzaová dvojchybou a dvojchybou Španělka duel i ukončila.

Moskevská rodačka Keninová, jež od útlého věku žije na Floridě, získala čtvrtý a nejcennější titul v kariéře. Svěřenkyně svého otce Alexandera převzala trofej z rukou bývalé vítězky turnaje a krajanky Lindsay Davenportové.

"Děkuju tátovi, svému týmu a mámě, která se kouká doma, protože bez nich bych to nedokázala. Pracovali jsme tvrdě, abych tady mohla stát. Je to neuvěřitelné," řekla Keninová.

V hledišti Rod Laver Areny bylo poměrně hodně volných míst. Zklamaní australští fanoušci nejspíš zareagovali na skutečnost, že do finále nepostoupila domácí favoritka Ashleigh Bartyová, která v semifinále prohrála právě s Keninovou.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 71 milionů australských dolarů):

Ženy:

Dvouhra - finále:

Keninová (14-USA) - Muguruzaová (Šp.) 4:6, 6:2, 6:2.

Junioři:

Dvouhra - finále:

Mayot (1-Fr.) - Cazaux (5-Fr.) 6:4, 6:1.

Juniorky:

Dvouhra - finále:

Jiménezová (9-And.) - Baszaková (Pol.) 5:7, 6:2, 6:2.