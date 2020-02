Australian Open | Djokoviče vyzve kat velikánů Thiem. Maminka ho podporuje tetováním | iSport.cz

Že má Novak Djokovič titul z Australian Open předplacený? Ne tak rychle. V nedělním finále se střetne s mužem, jehož vidí nerad na druhé straně sítě. Šestadvacetiletý Rakušan Dominic Thiem porazil Srba čtyřikrát z posledních pěti měření sil a v Melbourne ukazuje báječný tenis. Po skalpu Rafaela Nadala odrovnal v semifinále ve čtyřech setech také Alexandra Zvereva 3:6, 6:4, 7:6 (3), 7:6 (4). Za sebou má Upíra a potetovanou mámu, jež by ráda na tělo přidala obrázek klokana.

Tak kdy už? Kdy už konečně povstane mladý šampion a rozbije na grandslamu trojblok Novak - Roger – Rafa? Tahle otázka visí v mužském tenise již hodně dlouho. Poslední tři sezony nepustili Djokovič, Federer a Nadal nikoho ke grandslamovému titulu, ale je čím dál zřejmější, že aspiranti začínají utahovat šrouby.

Dominic Thiem trápil Nadala v loňském finále Roland Garros, Daniil Medveděv dostal Španěla ve finále US Open do pátého setu a nechybělo mnoho, aby triumfoval. Útok nové generace nakonec dokonal Stefanos Tsitsipas, šampion Masters v Londýně. „Tihle tři předvádějí skvělý tenis, dokazují na největších turnajích, jak dospěli a že nás mohou porážet,“ prohlásil pokorně na úsvitu Australian Open Novak Djokovič.

Nyní to bude on, kdo se v neděli pokusí udržet trio velikánů u grandslamové vlády. A Thiem představuje dobyvatele, jenž touží vnést do tenisu nové pořádky. Rakušan nepatří v šestadvaceti letech mezi úplné mladíky, poslední čtyři roky ale trápí velkou trojku nejsystematičtěji. V tomhle období zvládl porazit Federera v hale, na betonu, antuce i na trávě. Připsal si čtyři skalpy Djokoviče, čtyřikrát srazil i Nadala.

„Myslím, že i ve finále má šanci. Hraje teď svůj životní tenis,“ prohlásil poražený semifinalista Alexander Zverev na adresu svého dobrého kamaráda Thiema, s nímž se u sítě vřele objal. Rakušan je nejsilnější na antuce, kde už se rval dvakrát o titul při Roland Garros, třetí grandslamové finále kariéry si ale zahraje na betonu.

Zřejmě nikdo ze současných tenistů nepracuje tvrději než Dominic Thiem, chasník proslulý brutálním drilem. Jen posuďte sami – v přípravě na sezonu 2020 dřel tři týdny v Miami, do Austrálie se vydal už před Vánoci 20. prosince a další dva týdny polykal tréninkové dávky na Gold Coast. „Má obrovský talent na práci,“ říká o něm jeho kouč Nicolas Massu, chilský olympijský vítěz, který za hráčské kariéry dostal přezdívku Upír. S Thiemem jsou již rok a sedli si náramně. Rakušan zkoušel začlenit do týmu i svého krajana a legendu Thomase Mustera, před pár dny v Melbourne si však řekl, že to nefunguje a rozešli se.

V Austrálii pak Thiema doprovází i maminka Karin, jež syna podporuje hodně netradičně. Za každý z jeho titulů si nechá udělat nové tetování. Rakušan jich má na kontě sice již šestnáct, tahle tradice ale začala teprve loni v březnu v Indian Wells, když tenista procházel horší fází kariéry. „Řekla mi, že pokud tam vyhraju, nechá si udělat kérku,“ vzpomínal.

Thiem však překvapivě triumfoval a paní Karin musela do salonu. Obvykle volí symboly, které charakterizují zemi triumfu. Od té doby syn přidal ještě čtyři další turnajová vítězství, a matka tak má na těle například již orla (Indian Wells) či Pandu (Peking). „Za Austrálii by to byl rozhodně obrázek klokana,“ smál se Thiem.