Australian Open | Další nesplnitelná mise? Princ proti králi Austrálie, na Djokoviče ale umí | iSport.cz

Do třetice to vyjde, věří Dominic Thiem, šestadvacetiletý Rakušan jdoucí do třetího grandslamového finále kariéry. Kdyby si mohl vybrat, raději by viděl na druhé straně sítě jiného protivníka než Novaka Djokoviče. Ale na nesplnitelné mise v titulových bojích je už vlastně zvyklý.