Australian Open začne až v únoru. Jen pět hodin mimo pokoj denně!

Úvodní tenisový grandslam roku Australian Open by měl kvůli přísným opatřením proti šíření koronaviru v zemi začít až 8. února, což je o tři týdny později, než byl původní plán. Uvedl to šéf turnaje v Melbourne Craig Tiley v dopise hráčům, který ve středu citovaly australské deníky The Age a Sydney Morning Herald.