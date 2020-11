Big Sascha je terno i risk. Plíškové má grandslamy zajistit důvěrník Sereny

Vyhrát ne jeden, ale hned několik grandslamových titulů. To je cíl, který ohlásil Sascha Bajin, nový trenér Karolíny Plíškové. Šestatřicetiletý rodák ze Srbska s německým pasem je výraznou tváří tenisu. Vysoký, vysportovaná postava, za osm let u Sereny Williamsové se stal ze sparingpartnera i důvěrníkem americké hvězdy. Naomi Ósakaová pod ním vyhrála US Open, Australian Open a vystoupala na první místo žebříčku. Tak proč budí tenhle muž i tolik rozporuplných reakcí?

Když vešla ve známost zpráva, že Karolína Plíšková najala Saschu Bajina, zaplnily se sociální sítě štiplavými reakcemi. Hráčky si ho přehazují jak horkou bramboru, zněla jedna z nich. Za poslední tři roky bude Plíšková pro Bajina už čtvrtou tenistkou. Naomi Ósakaová (konec v únoru 2019), Kristina Mladenovicová (sezona 2019), Dajana Jastremská (sezona 2020).

„Rád bych, abychom společně vyhráli několik grandslamů. Víte, já opravdu věřím, že Karolíně mohu pomoci k tomu, aby toho dosáhla. Myslím, že moje dosavadní bilance ukazuje, že jsem schopný pomáhat hráčkám vyhrávat velké tituly,“ popsal Bajin pro média cíle, které má s KP. Už týden se pod jeho vedením světová šestka připravuje ve Španělsku.

Začíná další životní kapitola muže, který se narodil v Srbsku, vyrůstal v Německu a do patnácti let sám snil o profesionální tenisové dráze. Po smrti otce o ni však ztratil zájem, pomalu se začal měnit v trenéra a ve 23 letech dostal nabídku stát se sparingpartnerem Sereny Williamsové. Díky své loajalitě a diskrétnosti si vytvořil s Američankou silný vztah, dostal přezdívku „Big Saša“, byl jejím důvěrníkem a vlastně i bodyguardem. „Tři roky jsem s ní dokonce žil v jednom domě,“ vzpomínal kdysi na osm let se Serenou.

Coby sparingpartnera ho později najaly Viktoria Azarenková a Caroline Wozniacká, skutečné trenérské jméno si ale udělal u Naomi Ósakaové. Legenda praví, že při jednom ze zkušebních tréninků s Japonkou si podvrkl kotník, nicméně hrál přes bolest dál a nepolevil. I díky tomu práci dostal. Ósakaovou přebíral jako hráčku sedmé desítky, vyhrál s ní US Open 2018 a také Australian Open 2019, kde ve finále přemohla Petru Kvitovou a stala se světovou jedničkou.

Pár dní poté ale přišel záhadný rozchod.

Co se v týmu stalo? Dodnes to není známé, bylo však zřejmé, že jejich vztah i přes obří úspěchy zásadně ochladl. „Celý turnaj jsem s ním vlastně nemluvila,“ popsala Ósakaová, jak probíhala příprava v Melbourne. „Řekl mi jednu věc, já na to OK. A to bylo vše.“

Pravidlo, že vítězný tým se nemění, v tenise mnohdy neplatí. Bajinova práce však byla vidět i dál, v roce 2019 pomohl k velmi slušné sezoně Kristině Mladenovicové, letošní pandemií poznamenaný rok však příliš neklaplo angažmá u ukrajinského talentu Dajany Jastremské. Přesto má tenhle muž pověst, že je schopný z hráček dostat maximum.

„Jsem typ člověka, který vyznává filozofii vše naplno, nebo to nemá žádný smysl,“ popisuje Bajin své trenérské motto a říká, že je mu ctí pracovat s někdejší světovou jedničkou. O zápalu a pracovním nasazení nelze pochybovat, rozhodně nenastane problém jako s Danim Vallverdúem, který na českou tenistku neměl tolik času.

Otázkou zůstává, jak si sednou lidsky a jak rychle se spolupráce vyčerpá s tenistkou, co není zrovna pověstná velkou trpělivostí s kouči. Bajin má v tenise pověst výrazného člověka, který se umí prodat. Rád vystavuje své vypracované tělo na fotkách, neopomene zdůraznit minulé úspěchy. Velký fanoušek MMA je komunikativní i přátelský, coby kouč si prošel velkými zápasy, takové zkušenosti za peníze nekoupíte.

Ósakaová, ještě než jejich vztah ochladl, Bajina chválila, že změnil její přístup k tenisu. „Mám sklony být negativní, pod ním se ze mě stala větší optimistka. Snaží se udělat každý den zábavným, rychle se nudím, ale on mě nenechá. Působí jako mírotvorce mezi mou náturou a tenisem,“ líčila.

Podobný přístup se bude hodit i Plíškové. „Chci se ujistit, že lze zlepšit její mentalitu na kurtu a samozřejmě se dá najít pár věcí k vylepšení i ve hře. Mám pocit, že některé věci lze dělat trochu lépe než doposud. Karolína dokáže být na kurtu velmi agresivní a mám pocit, že můj styl koučinku se může pro hráčku jejího typu hodit,“ prohlásil o KP Bajin.

Pro Plíškovou může být jeho najmutí ternem i riskem. „Jen čas ukáže, jestli budu ten správný kouč,“ uvědomuje si sám Big Saša, jenž v roce 2018 dostal od WTA cenu pro trenéra roku.