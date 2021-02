Australian Open ONLINE: Macháč postoupil, dál jdou Plíšková i Muchová

Spokojená Petra Kvitová po postupu do druhého kola Australian Open • Reuters

Petra Kvitová zvládla vstup do Australian Open • ČTK/AP

Spokojená Petra Kvitová po postupu do druhého kola Australian Open • Reuters

Česká tenistka Karolína Plíšková vstoupila do Australian Open jednoznačnou výhrou. Za 47 minut porazila Italku Jasmine Paoliniovou 6:0, 6:2. Uspěl i debutant na turnaji Tomáš Macháč, kterému vzdal Španěl Viella. Postoupila i Karolína Muchová, která porazila někdejší vítězku French Open Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska 7:5, 6:2 a Barbora Krejčíková, která zdolala Číňanku Čeng Saj-Saj. Úterní program přitom začal z českého pohledu špatně. S turnajem se po bitvě s Ukrajinkou Svitolinovou rozlouřila Marie Bouzková (3:6, 6:7). Skončila i Barbora Strýcová a Kristýna Plíšková. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSport.cz.

Karolína Plíšková strávila na rozpáleném kurtu jen minimum času. V prvním setu soupeřce z konce první světové stovky nadělila kanára. Podobně začala i druhý set a Italka získala první bod až v celkově devátém gamu. Jinak ji ale česká tenistka prakticky nepustila k síti. Zužitkovala hned první mečbol a postoupila do druhého kola.

Muchová zdolala někdejší vítězku French Open Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska 7:5, 6:2. Hned v úvodu prorazila soupeřčino podání, ale ta jí to v deváté hře vrátila. Servis pak nebyl pro nikoho velkou výhodou, obě hráčky se navíc často dopouštěly nevynucených chyb, ale česká tenistka set přece jen dotáhla do vítězného konce. Ve druhém se situace téměř přesně opakovala, jen převaha Muchové byla zřetelnější. Za hodinu a čtyřicet minut slavila postup.

Nejdelší zápas z české šestice dnes sehrála Krejčíková. Na kurtu byla téměř dvě a půl hodiny, než Číňanku Čeng Saj-saj udolala 6:3, 2:6 a 6:2. První set Krejčíková vyhrála, ve druhém ale měla zdravotní problémy a nechala se ošetřovat. Přetahovaná o pátý bod při servisu české hráčky pak trvala třináct minut, než ho po 19 výměnách ukořistila Číňanka a set dotáhla do vítězného konce. V tom rozhodujícím se ale Krejčíková znovu vzchopila, využila pátý mečbol a potvrdila, že ani současné 59. místo na žebříčku nemusí být jejím životním maximem.

Bouzková i Strýcová vypadly

Bouzková, která je ve světovém žebříčku na 50. místě, na centrálním dvorci dvě hodiny vzdorovala turnajové pětce Elině Svitolinové z Ukrajiny a prohrála až po velké bitvě 3:6, 6:7. V prvním setu zaváhala při svém podání jen ve čtvrtém gamu, který prohrála čistou hrou. Druhý set byl ještě vyrovnanější, plný přetahování o každý bod. Za stavu 5:4 měla Češka dokonce setbol, Svitolinová ho ale odvrátila a v tie-breaku proměnila druhý mečbol v postup do druhého kola.

Strýcová se v Melbourne dostala třikrát až do čtvrtého kola, ale teď už potřetí po sobě skončila hned v úvodu. V souboji dvou hráček, které patří na okruhu k nejzkušenějším, měla Ruska Světlana Kuzněcovová navrch hlavně díky jistějšímu podání. Svůj servis ani jednou neztratila, zatímco Strýcová výhodu nevyužila v každém setu dvakrát. Nezužitkovala ani jeden ze šesti brejkbolů a po 86 minutách letošní účinkování v Melbourne ukončila.

Kristýna Plíšková sehrála s britskou tenistkou Heather Watsonovou dramatický zápas, v němž v obou setech rozhodovala až zkrácená hra. Ve druhé sadě začala Češka lépe, ale vedení 3:0 neudržela. V závěru usnadnila soupeřce cestu k vítězství dvojchybou a Watsonová, která ji tady vyřadila v prvním kole i loni, využila hned první mečbol.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 80 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

De Minaur (21-Austr.) - Sandgren (USA) 7:5, 6:1, 6:1, F. López (Šp.) - Tu (Austr.) 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:4), 6:4, Nadal (2-Šp.) - Djere (Srb.) 6:3, 6:4, 6:1, Medveděv (4-Rus.) - Pospisil (Kan.) 6:2, 6:2, 6:4, Albot (Mold.) - Bautista (12-Šp.) 6:7 (1:7), 6:0, 6:4, 7:6 (7:5) , Popyrin (Austr.) - Goffin (13-Belg.) 3:6, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, Chačanov (19-Rus.) - Vukic (Austr.) 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4, Krajinovič (28-Srb.) - Haase (Niz.) 7:6 (7:4), 6:3, 4:6, 6:2, Sonego (31-It.) - Querrey (USA) 7:5, 6:4, 6:4, Cuevas (Urug.) - Seppi (It.) 6:4, 4:6, 6:2, 6:2, Andújar (Šp.) - Halys (Fr.) 6:4, 7:5 7:5, Berankis (Lit.) - Nagal (Ind.) 6:2, 7:5, 6:3, Caruso (It.) - Laaksonen (Švýc.) 6:2, 6:4, 6:3, Paul (USA) - Basilašvili (Gruz.) 6:4, 7:6 (7:0), 6:4, Rubljov (7-Rus.) - Hanfmann (Něm.) 6:3, 6:3, 6:4, Čorič (22-Chorv.) - Pella (Arg.) 6:3, 7:6 (7:5), 7:5, M. Ymer (Švéd.) - Hurkacz (26-Pol.) 3:6, 6:3, 3:6, 7:5, 6:3, Harris (JAR) - Torpegaard (Dán.) 4:6, 6:3, 6:2, 6:2, McDonald (USA) - Cecchinato (It.) 3:6, 6:3, 6:2, 6:2, O'Connell (Austr.) - Struff (Něm.) 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:1, Monteiro (Braz.) - Martin (SR) 7:6 (8:6), 6:1, 6:2, Alcaraz (Šp.) - Van de Zandschulp (Niz.) 6:1, 6:4, 6:4,

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (6-ČR) - Paoliniová (It.) 6:0, 6:2, Vekičová (28-Chorv.) - Wang Ja-fan (Čína) 4:6, 6:3, 6:4, Šarífová (Eg.) - Paquetová (Fr.) 7:5, 7:5, Mladenovicová (Fr.) - Sakkariová (20-Řec.) 6:2, 0:6, 6:3, Svitolinová (5-Ukr.) - Bouzková (ČR) 6:3, 7:6 (7:5), Watsonová (Brit.) - Kristýna Plíšková (ČR) 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), Kuzněcovová (Rus.) - Strýcová (ČR) 6:2, 6:2, Keninová (4-USA) - Inglisová (Austr.) 7:5, 6:4, Bencicová (11-Švýc.) - Davisová (USA) 6:3, 4:6, 6:1, Pegulaová (USA) - Azarenová (12-Běl.) 7:5, 6:4, Muguruzaová (14-Šp.) - Gasparjanová (Rus.) 6:4, 6:0, Mertensová (18-Belg.) - Fernandezová (Kan.) 6:1, 6:3, Bradyová (22-USA) - Bolsovová (Šp.) 6:1, 6:3, Alexandrovová (29-Rus.) - Trevisanová (It.) 6:3, 6:4, Liová (USA) - Čang Šuaj (31-Čína) 6:2, 6:0, N. Hibinová (Jap.) - Sharmaová (Austr.) 2:6, 6:3, 7:5, Podoroská (Arg.) - McHaleová (USA) 6:4, 6:4, Samsonovová (Rus.) - Badosaová (Šp.) 6:7 (7:4), 7:6 (7:4), 7:5, Kanepiová (Est.) - Sevastovová (Lot.) 6:3, 6:1, Ču Lin (Čína) - Osuigweová (USA) 6:1, 6:1, Brengleová (USA) - Rodionovová (Austr.) 6:1, 6:2, Gauffová (USA) - Teichmannová (Švýc.) 6:3, 6:2.