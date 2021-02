44 chyb, vysilující vedro. Dostalo se mi pod kůži, bolí to, smutnila Kvitová

V takovém horku asi bolela ztráta prvního setu, v němž jste rychle vedla 3:0, opravdu hodně, že?

„Jo, to byl klíč k zápasu. Bohužel jsem v něm nevyužila šance (proměnila jen 2 ze 7 brejkbolů). Měla jsem první set uhrát, byla jsem brejk vepředu, ale pak prohraju pět gamů za sebou. To se nemůže stát. Dost jsem se prala se servisem, zvlášť z jedné strany, odkud jsem se nemohla trefit. Ale i tak – vyhrát první set, byl by to jiný příběh.“

Většinu času jste v přípravě trénovala doma v zimě, nyní Melbourne spaloval ostrý žár. Dostalo se vám teplo pod kůži?

„Dneska bylo opravdu vedro, ne jen teplo. Za dobu, co jsem tady, byl snad jen jeden takový den, kdy bych v těchto podmínkách trénovala. Najednou to bylo něco jiného, než na co jsme byly celou dobu zvyklé. Určitě i počasí mi vzalo dost sil, ke konci třetího setu už to nebylo úplně bájo. Ano, horko se mi dostalo pod kůži.“

Za poslední čtyři a půl měsíce jste odehrála teprve čtvrté utkání. Chybí při takovém duelu, kdy se úplně nevedlo a spáchala jste 44 nevynucených chyb, zápasová praxe o to víc?

„Zápasovou vyhraností to úplně nebude. Ani loni jsem toho nenahrála tolik a na velkých akcích se mi dařilo. Nemůžu říct, že bych dneska hrála úplně špatně, ale trochu jsem bojovala se servisem, sem tam mi chyběl kousek, abych to zvládla. Hlavně ten první set, kdy jsem vedla a prohrála ho, byl pro mě zničující. Třetí mi najednou strašně rychle utekl a bylo to hrozně těžké dohánět, protože dobře servírovala. Soupeřka dneska hrála dobrý zápas, mě to úplně do detailu nevyšlo. Jsem dost zklamaná, bolí to. Ale s tím už nic neudělám. Teď se těším, že strávím pár volných dní v Austrálii.“

Strávila jste dva týdny v karanténě, bylo potřeba velké oběti, aby člověk mohl Australian Open hrát. Štve pak brzký konec o to víc?

„Neštve o to víc, určitě ne. Štve to úplně stejně jako každý jiný grandslam. Sice jsem tu strávila asi o týden navíc, ale tohle mě ani nenapadlo.“

Jaký bude další program? Cestování ze země do země je teď obtížné, v Melbourne se příští týden hraje i menší turnaj WTA, pak čekají akce v Dubaji a Dauhá.

„Měla jsem nějaký program v hlavě, ale nepočítala jsem s tím, že tenhle turnaj tak brzy opustím. Teď si musím sednout a popřemýšlet, co uděláme. Momentálně netuším.“

Cirsteaová bude další soupeřkou Markéty Vondroušové. Co na ni může platit?

„Dneska hrála dobře, vím, že je takových výkonů schopná. Nehraje vůbec pomalu, udělala tím i spoustu winnerů. Na druhou stranu Markéta hraje trošku jinak než já, spíš budou hrát výměny a Markéta bude asi trochu čekat, jestli se Sorana nevykazí.“