Neoblíbená Američanka překvapila. Má u mě plus, vzkázala Plíšková

Sedmadvacetiletá Collinsová není v šatně moc oblíbená, u sítě jste si ale popovídaly a zasmály se. Čemu?

„Už před zápasem jsme se potkaly v šatně. Vím, že asi nikomu není moc sympatická svým projevem, je to taková typická Američanka, ale mně nevadí. Byla v pohodě, bavily jsme se před zápasem, že teď pojede na dovolenou. A u sítě pak prohodila, že teda už na dovolenou může jet a že doufá, že mě tam neuvidí. (smích) Tím, že jsme hrály takhle dvakrát po sobě, byla fakt v pohodě. To moc holek není. Umí vzít i porážku, u mě má docela plus.“

Naposledy vás Collinsová přetlačila ve dvou tiebreacích. Co bylo nyní jinak?

„Už jsem trochu věděla, co čekat. Nemyslím, že to dneska byl extra kvalitní zápas, ale hrála jsem v některých chvílích lépe než posledně, což stačilo. Před týdnem jsem byla zklamaná z výsledku, takhle těsné porážky vždycky bolí, ale hrála jsem paradoxně lépe než dneska. Věděla jsem, že jestli předvedu podobný výkon, bude pro ni těžké mě zase porazit, protože minule hrála fakt skvěle. Takže jsem zůstávala pozitivní, čekala na své šance. Druhý set už byl výrazně lepší. Snad je to dobré znamení pro další kolo. I když výkon nebyl úplně nejlepší, důležitý je postup.“

Abyste se dostala do rytmu, potřebujete mít nahráno víc zápasů. Cítíte se už lépe?

„Už tady mám za sebou dvě výhry. Teď je to spíš o detailech. Věřím, že se forma bude postupně ještě lepšit. První kolo bylo jednoduché, to druhé už ne. Ale v tréninku se cítím dobře, jde mi to. Potřebuju si zachovat pozitivní přístup, být v klidu a pak se uvidí.“

Karolína Plíšková si tentokrát poradila s Danielle Collinsovou • Foto Reuters

V sobotu vás čeká střet s Karolínou Muchovou, s níž jste dobré kamarádky a v Melbourne jste během dvoutýdenní karantény trénovaly pouze spolu. Je to výhoda či nevýhoda?

„Myslím, že to je jedno. Prostě proti sobě musíme nastoupit a poprat se. I kdybychom spolu v karanténě netrénovaly, tak se známe hodně dobře. V Česku spolu dost často hrajeme. Aspoň bude na kurtu dobrá atmosféra, nebude to tak, že bych soupeřku nenáviděla. Myslím, že to může být dobrý zápas. Ona je nebezpečná, má jiný styl než většina holek. Fakt zrádné utkání. Naposledy ve Wimbledonu jsem s ní prohrála, před dvěma lety tady jsem to zvládla. Uvidíme, jak to bude tentokrát.“

Která z vás dvou je větší pohodářka?

„Těžko říct, obě jsme dost uvolněné. Myslím, že ona je ještě víc vyklidněná než já. Já se v tréninku aspoň některé věci snažím brát vážně, ale ona… Neříkám, že se nesnaží, ale je prostě víc uvolněná.“ (smích)