Absurdní, zlobil se Djokovičův soupeř. Z laufu ho dostalo vyhnání diváků

Schylovalo se k pořádnému překvapení. Novak Djokovič sice zvládl úvodní dva sety s Taylorem Fritzem, jenže pak se zranil a rázem se dostal na koně Američan. Srbskému favoritovi pomohla až nezvyklá přestávka ve čtvrté sadě. Duel se totiž přetáhl přes půlnoc, a protože v sobotu už v Melbourne vstoupila v platnost přísnější opatření proti koronaviru, museli fanoušci opustit tribuny.

Taylor, který měl do té doby navrch, ještě dokázal dotáhnout čtvrtou sadu do vítězného konce, ale bylo na něm znát, že je rozladěný. To se projevilo i v závěrečné sadě, kterou s ne ideálně se pohybujícím Djokovičem prohrál vcelku jasně 2:6.

So geht #Lockdown in Australien. Wegen 19 Corona-Fällen gelten ab 23:59 Uhr in Melbourne weitreichende Einschränkungen. Daher wurden die Fans bei den #AusOpen Mitten im Spiel zwischen Djokovic und Fritz aus der Halle gebeten.



„Abych byl upřímný, je naprosto absurdní, že nás uprostřed zápasu na grandslamu vyzvou, abychom na deset minut opustili kurt," zlobil se Fritz. „Chápu, že se Victoria vrací k lockdownu a lidi musí jít. Ale v tom případě jsme vůbec neměli hrát, když nebylo jasné, že stihneme dohrát včas,“ podotkl.

Vyklizením hlediště ztratil podporu diváků. Ti, jak to kolikrát bývá zvykem, hnali outsidera za překvapivým skalpem. „Nechci z toho ale dělat velký problém. Vrátili jsme se a já čtvrtý set vyhrál. Jen si prostě myslím, že to nebyly odpovídající podmínky pro třetí kolo grandslamu," konstatoval.

Američana může mrzet nyní i to, že vůbec není jasné, zda Djokovič kvůli zranění bude moci nastoupit k osmifinálovému duelu, v němž by měl vyzvat Kanaďana Milose Raonice. „Je to určitě natrhnuté, takže nevím, jestli se stihnu uzdravit a budu moct hrát," uvedl v pozápasovém rozhovoru majitel rekordních osmi titulů z Melbourne. „Je škoda, že diváci nemohli být na tribunách až do konce. Ale já měl dost problémů sám se sebou a se zraněním a modlil jsem se, abych se dal dohromady," dodal Djokovič.