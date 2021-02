Muchová omdlévala. Sporné ošetření? Má na něj právo, řekla Bartyová

„Točila se mi hlava, necítila jsem se dobře,“ vysvětlovala pak vítězka Karolína Muchová v pozápasovém interview Jimu Courierovi.

Podezření však zůstalo. Byl to fígl, taktický manévr poslední instance, jak vyhodit domácí hvězdu z rytm?. Ashleigh Bartyová si i přes porážku zachovala tvář ryzí sportovkyně. Nestěžovala si. „Neslyšela jsem, co říkala, když si volala fyzio. Tohle není mé rozhodnutí. Má na něj plné právo, asi ho potřebovala. Všechno podle pravidel. Není mou starostí, proč si vzala pauzu. Tohle se děje neustále, i já si je beru. Kéž bych jen nezačala hrát tak uvolněně, příliš tlačit a chybovat. Nedokázala jsem si po pauze vzít zase zápas do svých rukou, přitom jsem dost zkušená na to, aby mě nerozhodila,“ litovala Bartyová poté, co ji Muchová oddělila od ještě pronikavějšího úspěchu na domácím grandslamu.

Česká tenistka později vysvětlila, že nešlo o zranění, ačkoliv laboruje s břišním svalem. Udělalo se jí však nevolno z téměř třicetistupňového horka ve stínu, které v pravé poledne v Melbourne panovalo. „Popravdě si čas na ošetření beru nerada, takže nad tím vždycky přemýšlím. Už jsem se ale dostala do takové fáze, že jsem myslela, že na kurtu omdlím. Proto jsem o něj požádala, možná o něco později, než jsem měla,“ líčila Muchová, jíž prý vysoké teploty nesvědčí.

„Tenhle stav už jsem bohužel měla víckrát, většinou se mi to stává, když je teplo. Nevím, jestli jsem nedostatečně pila, takové školácké chyby… Stalo se mi to minulý rok v New Yorku, stalo se mi to na pár turnajích, není to nic příjemného. Ošetření bylo jediné, jak se s tím vypořádat,“ tvrdila Muchová, jíž přestávka v šatně významně pomohla. „Zchladili mě ledem, ve stínu se mi ulevilo, kontrolovali mi tlak a teplotu. Myslím, že mě zachránil led,“ popsala po životní výhře.