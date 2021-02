Kritika, karanténa, zranění. Přesto udělal Djokovič z tygra kotě

Co Novak Djokovič vzkázal před zápasem, to do posledního písmene naplnil. Mladší generace má před sebou stále hodně práce, aby sesadila staré mistry z velké trojky. „Jsou to úplní kyborgové. A to myslím v dobrém,“ smekl Daniil Medveděv.

Za hodinu a 53 minut skolil Djokovič o osm let mladšího Rusa. Ten jel na vlně dvaceti vítězných zápasů v řadě, v Djokovičově panství na Laverově stadionu se však tygr změnil v neškodné kotě. Pokud chcete svrhnout krále, musíte být dokonalí. Rus však vyrobil 30 nevynucených chyb (Djokovič 17), obhájce titulu postupně zcela rozložil jeho hru i sebedůvěru.

O co byl zápas jednostrannější, o to vřelejší byla děkovačka dvou finalistů. „Novak je skvělý chlap. Choval se jako kamarád a dával mi rady, už když jsem byl šestistý na světě. A stejně se ke mně chová i teď, když jsem jeho rivalem. Nezměnil se. Lidi to moc nevidí, ale je to výborný člověk,“ pravil Medveděv. A připomněl, jak ho Djokovič svezl soukromým letadla, když mířili na Davis Cup do Srbska.

Djokovič za sebou nemá idylický měsíc. Poštval proti sobě Australany dopisem s požadavky pro hráče v karanténě. Sám měl protekční podmínky v Adelaide, což se zase nezdálo jiným. Ve 3. kole si poranil břišní sval. „Byla to jízda na horské dráze. Emocionálně šlo snad o nejtěžší turnaj, který jsem kdy absolvoval,“ líčil Srb.

Během turnaje nechtěl specifikovat zranění, po něm odhalil, že má v břišním svalu trhlinu. „Rozumím tomu, že lidé spekulují, nevěří mi. Lékaři vám to ale klidně potvrdí,“ prohlásil s tím, že od 3. kola se věnoval bolavé partii deset hodin denně. O jeho tažení v Melbourne se natáčel dokument, který by měl být dokončený koncem roku.

Mohl by se jmenovat „Proti všem“. Tak se Srb totiž cítí, když vstřebává kritiku za své často sporné kroky. „Když něco řekne, kritizují ho. Když mlčí, tak také. S tímhle není jednoduché se vypořádat, ale zase ukázal světu svoji velikost. Někdo tam nahoře na něj musí dohlížet a vrací mu vše za tu nefér kritiku,“ tvrdil Srbův kouč Goran Ivaniševič.

Je možné, že už koncem sezony bude Djokovič nejlepším hráčem historie či se posune opravdu velmi blízko téhle metě. Již nyní je jisté, že 8. března překoná Federerův rekord v čase stráveném na prvním místě a světovou jedničkou bude 311. týden. S osmnácti grandslamovými tituly zaostává o dva za Švýcarem a Nadalem. „Po diskvalifikaci na US Open, která ho sebrala, a prohraném finále v Paříži tenhle titul vážně potřeboval. Zase se dostal na vlnu,“ soudí Ivaniševič a Djokovič přikyvuje. „Po New Yorku jsem byl psychicky dole, od té doby to se mnou bylo nahoru dolů. Hráli jsme bez diváků, trochu mi i chyběla motivace. Proto jsem tolik chtěl začít sezonu 2021 nejlepším možným způsobem.“

Expert Eurosportu Mats Wilander tvrdí, že je zřejmě pouze otázkou času, kdy se Djokovič ocitne na samém vrcholu všech historických rekordů. „Pro US Open je jasným favoritem, ve Wimbledonu zřejmě také. Kdo ví, jak bude vypadat žebříček grandslamů na konci roku,“ tvrdí.

Nejbližší budoucností pro Djokoviče však bude odpočinek. Netuší, kdy se vrátí k turnajům a jak dlouho mu zabere doléčení zranění. „Ale teď se nejvíc těším na pár panáků rakije. Takový turnaj si zaslouží oslavu!“