Příběhy Australian Open: Návraty, miláčci i rebelové. Bude Barty párty?

Jen z poloviny budou moci fanoušci zaplnit hlavní dvě arény na tenisovém Australian Open. Organizátoři tím zareagovali na aktuální opatření proti šíření koronaviru v Melbourne. Přesto se v Areně Roda Lavera i Areně Margaret Courtové očekává skvělá kulisa. Australští příznivci poženou své miláčky v čele s největší favoritkou na titul Ashleigh Bartyovou nebo divočákem Nickem Kyrgiosem. Na podporu publika bude jistě spoléhat ale i nezlomný Brit Andy Murray. To Rusa Daniila Medveděva baví hrát i v nepřátelském prostředí.

Železný Murray. Skotský návrat Vítězný zápas na Australian Open zapsal naposledy v roce 2017. Bývalá světová jednička se do Melbourne vrací po třech letech, a navíc úspěšným tažením do finále turnaje v Sydney, kde prohrál až v bitvě o titul s Aslanem Karacevem (dvakrát 3:6). „Chci se znovu pokusit vyhrávat turnaje. To je důvod, proč stále hraji, protože věřím, že to ještě dokážu,“ hlásil čtyřiatřicetiletý Andy Murray, kterého hnali fanoušci se skotskými vlajkami. Jeho předchozí návštěva nejvzdálenějšího kontinentu byla spojena s bolestí a slzami. Na začátku roku 2019 si vedl zle a tichým hlasem mluvil o možném konci kariéry. Po operaci, kdy mu byla provedena povrchová náhrada kyčelního kloubu, přišla ale úleva a nová chuť do tenisu. „Teď mám kovovou kyčel,“ hlásil po radikálním lékařském zákroku a za několik měsíců triumfoval v Antverpách. Nesemlel jej ani covidový rok 2020 a loni Skot znovu potvrdil příslušnost k absolutní špičce. Trojnásobný grandslamový vítěz má na Australian Open zapsáno pět účastí ve finále, letošní ročník je možná jeho poslední možností dojít daleko. Andy Murray • Foto Reuters

Barty párty. Ale bez tlaku Žebříčku WTA vládne víc než sto týdnů v řadě. Na světový trůn Ashleigh Bartyová žádnou soupeřku nepustila od září 2019, přesto, že za tu dobu vyhrála jediný grandslamový turnaj – loňský Wimbledon. Na domácím Australian Open ještě nikdy nebyla ve finále, loni jí sen překazila Karolína Muchová. Teď už rodačka z městečka Ipswich nedaleko Brisbane touží prorazit. Předpoklady má ideální. Loňský podzim jí zpříjemnil její přítel, golfista Garry Kissick, který elitní tenistku požádal o ruku. Spokojenost v osobním životě, dobrá forma (Bartyová vyhrála přípravný podnik v Adelaide) a čistá hlava. To je mix, který může Australanům přinést první šampionku ve dvouhře od roku 1978. „V týmu máme spoustu srandy a zábavy bez ohledu na to, na jakém jsme turnaji, v jakém jsme kole,“ prozradila hlavní favoritka recept na úspěch. Barty párty začíná! Ashleigh Bartyová • Foto Reuters

Ósakaová se uklidnila. Chce se bavit Ve čtyřiadvaceti letech má na kontě čtyři grandslamové tituly, zprvu všemi zbožňovaná šampionka se však během minulé sezony zařadila mezi nejkontroverznější tenistky. Japonka Naomi Ósakaová dráždila svým rezervovaným přístupem ke kariéře. Coby světová jednička nahlas mluvila o dlouhé herní pauze. Prý ji semlel obrovský tlak, kterému nedokázala čelit. Na tiskových konferencích propadala v pláč. „Myslím, že si od tenisu nějakou dobu odpočinu,“ řekla po prohře ve 3. kole US Open 2021. Jenže nedávno otočila a vyrazila do Austrálie. Po čtyřměsíční odmlce porazila na přípravném turnaji před grandslamovým podnikem v Melbourne tři soupeřky. „Chci cítit, že pokaždé, když vstoupím na kurt, tak se budu tenisem bavit,“ vytyčila cíl pro sezonu vítězka Australian Open z let 2019 a 2021. Na sociální síti pak ukázala svou novou kolekci od firmy Nike. Genderově neutrální oblečení v oblíbených šedivých a tmavých barvách. Naomi Ósakaová • Foto Reuters

Rebel Medveděv – šéf ruské smečky Hned čtyři borci mezi třicítkou nejlepších hráčů světa mají za jménem ruskou vlaječku. Šéfuje jim Daniil Medvěděv, druhý hráč žebříčku ATP. Pětadvacetiletý tenista loni na US Open překazil Novaku Djokovičovi sen o kalendářním Grand Slamu. Finalista předchozí edice Australian Open teď má jedinečnou šanci dosáhnout na další velký titul, i když zřejmě obecenstvo nebude od začátku na jeho straně. Rebelovi z Moskvy ovšem paradoxně vyhovuje nepřízeň fanoušků, které rád provokuje a v minulosti jim děkoval za negativní energii. Muž s prořízlou pusou, jenž byl v počátcích kariéry diskvalifikován na challengeru v USA za rasistickou poznámku směrem k rozhodčí, se tolik odlišuje od členů „velké trojky“. Rozhýbal však v posledních letech stojaté tenisové vody a příznivce si postupně získal. Promluvit do dění v závěrečných kolech turnaje mohou taky Andrej Rubljov, Karen Chačanov nebo objev minulé sezony Aslan Karacev. Ten si během vítězného finále turnaje v Sydney taky moc ovací neužil – publikum bylo jednoznačně na straně Murrayho. Daniil Medveděv • Foto Reuters

Překročí vítěz Masters Zverev svůj stín? Světová trojka z Německa nebyla na Australian Open nikdy dál než v semifinále (2020). Po skvělé loňské sezoně ozdobené triumfem na Turnaji mistrů či ziskem olympijského zlata se Alexander Zverev řadí mezi hlavní favority také v Melbourne. Podle německé legendy Borise Beckera by si měl čtyřiadvacetiletý hráč s premiérovým grandslamovým titulem pospíšit. „Je teď v životní formě a velké tituly brzy přijdou. Pokud se to nestane letos, tak přijde nová generace a bude se na něj klást větší tlak a otázky ohledně zisku grandslamu budou přibývat,“ řekl Becker v podcastu stanice Eurosport. Hvězdnému tenistovi se občas přičítá, že se chová až příliš arogantně. Navíc na světlo pronikly zprávy o jeho bouřlivém chování v soukromí a bývalá přítelkyně Olga Šarypovová jej obvinila z domácího násilí. Jak se ale zdá, na tenisové výkony Zvereva zamotaná kauza neměla vliv. Alexander Zverev • Foto Reuters