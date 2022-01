Po covidu pětihodinový maraton. I díky českému drilu Korda junior září

Austrálie, to je pro rodinu Kordových místo zaslíbené. Táta Petr vyhrál před čtyřiadvaceti lety v Melbourne tenisový grandslam, starší sestry Jessica a Nelly u řeky Yarry zase ovládly velký golfový turnaj. Benjamínek rodiny, jednadvacetiletý Sebastian, má čtyři roky starou trofej pro šampiona juniorky Australian Open a nyní se tam poprvé v hlavní soutěži srdnatě bije i mezi dospělými. Na postup do 3. kola dřel 4 hodiny a 47 minut.

Byl to vtipný úvod tiskové konference. Jak se po zápase cítíte? tázal se moderátor.

„Jsem úplně hotový.“

Co na něm bylo nejlepší?

„Že skončil…“

Bezprostřední reakce Sebastiana Kordy, možná největšího mužského talentu současného amerického tenisu, mluví za vše. V 1. kole zaskočil ve třech setech nasazenou dvanáctku turnaje Camerona Norrieho, aby cenný skalp potvrdil o dva dny později. A zase ukázal malý pokrok na cestě za slávou. Zatímco loni v osmifinále Wimbledonu nezvládl první pětisetový zápas kariéry a s Rusem Karenem Chačanovem padl 10:8 v pátém setu, na druhý pokus už maratonskou výhru urval.

Podsaditý Francouz Corentin Moutet, číslo 100 žebříčku, podával ve čtvrtém setu na vítězství. „Soupeře braly křeče, řešil diváky, hádal se s rozhodčím, zato já to zvládnul fakt dobře. Zavřel jsem se do sebe a vydržel silný až do konce,“ líčil Korda junior, jak vyhrál nejdelší zápas kariéry – 4 hodiny a 47 minut trvající řež na kurtu číslo 8, kolem nějž diváci skandovali „Sebi Korda, olé, olé, olé“. Konečný výsledek – 3:6, 6:4, 6:7(2), 7:5, 7:6, rozhodující supertiebreak 10:6.

Korda vydržel fyzicky, což je odznak jeho práce s českým kondičním koučem Markem Všetíčkem, který cepoval už i jeho tátu. Coby cestující kouč mu pomáhá i další Čech Theodor Devoty, k ruce je s radami i rodinný přítel Radek Štěpánek. Když hraje turnaje po Evropě, jeho základnou je Praha, kde bydlí u babičky s dědečkem na Proseku a trénovat vyráží na Spartu do Stromovky. Jeho mentorem je legendární Andre Agassi, s nímž je v častém kontaktu od loňské zimy, kdy mu s ním táta Petr domluvil soustředění v Las Vegas.

Momentálně Kordovi patří 43. místo na žebříčku ATP, ve skupině borců 21 let či mladších jsou před ním ale pouze veličiny Felix Auger-Aliassime, Jannik Sinner a Carlos Alcaraz. I proto o něm Martina Navrátilová prohlásila, že je pouze otázkou času, než vyhraje grandslamový turnaj. „Seb je komplexní hráč s dobrou hlavou. Když jsem ho poprvé viděla hrát, působil tak dospěle, jakoby už byl tenistou v minulém životě. Věřím, že když ne letos, tak rok 2023 bude patřit jemu,“ prohlásila loni na podzim.

Korda je šlachovitý dlouhán s výborným pohybem, kterým dnes patří svět. Stejný typ jako Daniil Medveděv, Alexander Zverev či Stefanos Tsitsipas. Nekempuje však pouze u základní čáry, rád vyráží na síť. Jeho 94 náběhů v zápase s Moutetem, z nichž vyhrál 70 procent výměn, vypovídá o mnohém.

Skoro pětihodinový maraton zvládl Korda navzdory tomu, že pro něj sezona nemohla začít hůř. Po příletu do Austrálie měl pozitivní test na covid a týden strávil v karanténě na hotelovém pokoji, místo aby se na grandslam rozehrál při turnaji v Adelaide. I v jeho případě ale funguje australské kouzlo, stejně jako dřív pro tátu a starší sestry. „Jako rodina tu máme kupu úspěchů. Vždycky jsem nadšený, když se vrátím. Cítím se tu jako doma,“ prohlašuje Korda, jenž hraje teprve šestý grandslam mezi dospělými a zase čeří vodu. V roce 2020 došel z kvalifikace až do osmifinále Roland Garros, loni zapsal nejlepší šestnáctku ve Wimbledonu a nyní se o ni porve se Španělem Pablem Carreněm Bustou. „Takové výsledky na největších turnajích nemůžou být náhoda. Myslím, že Sebi brzy pozvedne americký mužský tenis zase tam, kam dřív patřil,“ soudí jeho krajan Reilly Opelka.

A nedivme se, pokud k tomu dojde v Austrálii, protože tam bývají Kordovi nejsilnější.