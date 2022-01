Krejčíková vítězí, ale z jedné věci jí puká srdce. Co řekla o „módní policii“?

Urostlá Wang Si-jü vám dokázala vzít třikrát podání, vy jste to její prorazila hned sedmkrát. Jaký to byl zápas?

„Byl to záludný mač. Soupeřka jde nahoru, opravdu dobře podává a hraje rychle. Jsem velmi spokojená s tím, jak jsem zápas zvládla. Snažím se kolo od kola zlepšovat a jsem nadšená, že se mi tak daří. Věřím, že to tak půjde dál, protože pro úspěch dělám všechno.“

Před čtyřmi lety jste s tehdy šestnáctiletou Wang Si-jü na menším turnaji v australském Burnie prohrála. Vzpomínáte?

„Pamatuju si ten zápas velice dobře, protože se mi vůbec nepovedl. Utkaly jsme se v Austrálii a hodně foukalo. Tentokrát jsem se na ni líp připravila, viděla jsem její výkon v prvním kole. Věděla jsem, co od ní můžu čekat. Zvládla jsem to výborně.“

Klíčem k úspěchu byl tentokrát kvalitní return. Čím to, že vám tak šel?

„Asi zkušenosti z mixu. (smích) Returnovalo se mi dobře, čekala jsem, že bude dobře podávat. I mezi sezonami jsme hodně pracovali na všech úderech, return byl dneska super, jsem ráda, jak hezky jsem to zvládla.“

Jedinou komplikací bylo asi dlouhé čekání na zápas, ten předchozí v aréně Margaret Courtové mezi Shapovalovem a Kwonem se natáhl na čtyři a půl hodiny.

„Jo, kluci si ten kurt pronajali... Den byl dlouhý a náročný, ale myslím, že jsem ho zvládla dobře. Už mám nějaké zkušenosti, vím, jak se připravit. Hrála jsem tenis, co jsem potřebovala. Doufám, že jsem program zase trochu urychlila.“

Váš program v Melbourne bude oproti loňsku volnější, jelikož jste se nakonec nepřihlásila do mixu, v němž jste obhájkyní titulu. Jak se rodilo tohle rozhodnutí?

„Těžko. Puká mi srdce, že nemůžu hrát. Už jsem v jiné situaci než před rokem. Těžko se smiřuju s tím, že musím mix vynechat. Hlavní ale je, aby se mi dařilo v singlu na nejvyšší úrovni. A jsem ráda, že můžu hrát debla s Katkou (Siniakovou). Třeba později v kariéře se k mixu vrátím.“

Měla jste od mužů hodně nabídek pro mix?

„Zájem určitě byl a je. Ale kluci chápou, že chci dát přednost singlu, když se mi takhle daří. Že hrát tři kategorie by bylo fakt moc.“

Pojďme na chvíli k módě. Na sociálních sítích se už pomalu stáváte terčem žertům, že hrajete ve stále stejném úboru od sponzorské značky Head. Jak to?

„Dobrá otázka! Myslím, že to nemůžu ovlivnit. Můžu ovlivnit jenom věci na kurtu. Hraju prostě tak, jak hraju.“

Od značky se vám nikdo neozval s nabídkou nové kolekce?

„Neřeším to, řeším jen věci na kurtu. Zatím se mi v oranžovém proužku daří, je to vítězný proužek!“

Do sezony jste vstoupila s na šedivo nastříkaným rámem rakety. Ještě nějaké novinky?

„Je to stejná raketa, ale její nová kolekce, kterou jsem dostala od Headu. Připravovala jsem se s ní před sezonou a teď s ní hraju. Žádný problém. Jiné novinky nejsou. Mám pořád stejného trenéra, stejné zázemí kolem sebe. Nové je, že jsem začala sezonu líp než loni, že jsem nebyla 14 dní v karanténě na pokoji, že se mi daří. Děláme pořád pokroky jako celý tým, není důvod něco měnit. Jsem ráda, že se o mě moji nejbližší dobře starají.“

Na to budete sázet i ve 3. kole, v němž vás čeká Lotyška Jelena Ostapenková, stejně jako vy šampionka Roland Garros. Jak dobře ji znáte?

„Znám ji dlouho už z juniorských turnajů. Vím, jakým stylem hraje a jak do míčů buší. Vybavuju si, že hrála rychle, dávala rány a byla hodně emocionální. Její kariéra se vyvíjí úspěšně, takže čekám opravdu těžký zápas. Musíme s koučem přijít na nejlepší možnou taktiku a způsob, jak ji porazit. Věřím, že to dokážeme.“