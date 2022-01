Krejčíkovou straší nákaza: Nikam nechodím. Obrat v zápase? Jsem pyšná

Barbora Krejčíková slaví postup do osmifinále Australian Open • Reuters

Barbora Krejčíková slaví postup do osmifinále Australian Open • Reuters

Barbora Krejčíková slaví postup do osmifinále Australian Open • Reuters

Barbora Krejčíková slaví postup do osmifinále Australian Open • ČTK / AP / Andy Brownbill

Vychvaluje bouřlivé melbournské fanoušky, vyznává se, jak má grandslam u řeky Yarry v lásce. Letos si ho ale Barbora Krejčíková vychutnává o něco méně. Vyrazit do města na jídlo či na procházku? Neexistuje. Osmifinalistka Australian Open pendluje jen mezi kurty a hotelem, ani tam si ale nemůže být jistá. Nákaza omikronem pronikla i do tenisové šatny a světová čtyřka se diví, proč turnaj hráče vůbec netestuje. Vždyť i ji nakonec nemusí vyřadit soupeřka ale virus.

Objevilo se už několik pozitivních případů u tenistů, kteří startovali v turnaji. Praxi netestovat hráče už kritizoval Alexander Zverev i další. Jak se chráníte, abyste se nenakazila?

„Musím se přiznat, že nikam nechodím. Čas trávím jen mezi areálem a svým pokojem. Mám z nákazy docela obavy, chci být hlavně zdravá, abych mohla dělat to, proč jsem sem přijela – hrát tenis. My se s trenérem každý den testujeme a doufám, že to tak dělají všichni, protože na turnaji mi docela chybí oficiální PCR testování. Uvítala bych ho, protože hráči můžou chodit všude možně a vím, že jsou tu lidi, kteří vyšli pozitivní.“

Vyrazit na jídlo do restaurace nepřipadá v úvahu?

„Absolutně ne. Do restaurace nechodím, buď si objednám dovoz, room service na hotelu nebo jím na tenise. Nechodíme opravdu nikam.“

I díky tomu zatím válíte, Lotyšku Jelenu Ostapenkovou jste vyřadila po velké otočce 2:6, 6:4, 6:4, když jste prohrávala už 2:6 a 1:3. Co vedlo k obratu?

„Jsem vážně pyšná, jak jsem zápas zvládla, i když jsem prohrávala a byla jsem opravdu dole. Ale věděla jsem, že dostanu šanci. Takže jsem na ni čekala a pak se ji snažila proměnit. Během zápasu jsem si říkala: Vydrž, snaž se zůstat na dostřel, snaž se držet servis, snaž se hrát. Hrát v aréně Roda Lavera dvouhru je velmi speciální, takže jsem si říkala, ať tam zkusím zůstat co nejdéle. A když jsem soupeřku brejkla na začátku třetího setu, už jsem věřila, že to na svém servisu dotáhnu.“

Kromě zdatně hrající Ostapenkové, jež v zápase získala jen o jeden fiftýn méně než vy, bylo soupeřem ve víc než dvouhodinovém zápase i třicetistupňové parno. Jak jste ho ustála?

„Cítím se teď dobře, ale na kurtu to bylo vážně náročný. Bylo fakt velký teplo, v takovém vedru jsem tady letos ještě nehrála.“

Odměna je však sladká, konečně i v Austrálii jste dosáhla na osmifinále, které vám zatím jako na posledním grandslamu unikalo.

„Mám z toho velkou radost, pár měsíců zpátky jsem ani nebyla ve stovce a nevěděla, jestli se tam vůbec někdy dostanu. A teď najednou jsem se takhle daleko dostala na všech grandslamech. Beru to jako velký úspěch, těším se, že budu dál pracovat a dál se zlepšovat. Věřím tomu, že to ještě není konečná.“

V sezoně máte zatím skvělou bilanci 6:1. Cítíte, že stále roste respekt, který z vás soupeřky mají?

„Doufám, že se mě bojí (úsměv). Ale opravdu nevím. Myslím, že v šatně všechny máme atmosféru plnou respektu. Doufám, že mě vidí tak, že se mnou nechtějí hrát.“

Zásobují vás Jan Kodeš či Martina Navrátilová stále radami?

„Platí to pořád, i teď během Austrálie mi radí. Ale jakými, to si nechám pro sebe. Jen řeknu, že si toho moc vážím a jsem hrozně ráda, že takové legendy českého tenisu, ke kterým vzhlížím, se mi snaží na mé tenisové cestě na vrchol pomoct. Jsem ráda za jakoukoliv radu, kterou mi dají.“

Nejen jejich sympatie si získáváte svým vystupováním, po zápase jste na kameru napsala Česko a Melbourne, u obou slov namalovala srdíčko. Kam chodíte na nápady?

„Ty jsou nejtěžší. Člověk hraje, po zápase má pak rozhovor na kurtu, z čehož je stres, protože v angličtině je to vždycky těžký. A pak přijde další stres, co napsat na kameru. Snažím se tam napsat, co v daný moment cítím.“

Když hovoříme o legendách, další na vás čeká v osmifinále – dvojnásobná australská šampionka Viktoria Azarenková. S ní jste se zatím utkala jednou předloni v Ostravě a prohrála ve třech setech.

„Bude to výjimečný zápas. Jsem opravdu šťastná, že ji znovu potkám a zjistím, kde je má úroveň. Opravdu ji obdivuji. Pamatuji si, že když jsem tady hrála juniorku, ona vyhrávala tituly, takže jsem strávila dost času sledováním jejích zápasů v televizi. Teď mám šanci s ní hrát. Těším se na tuhle výzvu, na tuhle bitvu. To byla taky jedna z věcí, na které jsem během zápasu myslela. Dobře, když budeš víc makat, zahraješ si s Vikou. Myslím, že to bude skvělý zápas.“

KREJČÍKOVÁ NA GRANDSLAMECH

2022

Australian Open 4. kolo

2021

US Open čtvrtfinále

Wimbledon 4. kolo

Roland Garros vítězka

Australian Open 2. kolo

2020

Roland Garros 4. kolo

Australian Open 2. kolo

2018

Roland Garros 1. kolo