Proč na nás bučíte? Ronaldův pokřik irituje tenisty. Úplná ZOO, říká Kyrgios

Nebučte na mě! Jste neuvěřitelně otravní! Zmlkněte! Do ochozů Australian Open smí kvůli pandemii pouze poloviční kapacita, přesto letos hrají fanoušci na nervy tenistům víc než dřív. Může za to úsměvné nedorozumění. Rozdovádění diváci si letos oblíbili fotbalový pokřik „siuuu“, který používá Cristiano Ronaldo po vstřeleném gólu. Tenistům však zní jako bučení a nemohou ho vystát.

Už je to notná řádka let, kdy byla dominantním povrchem tenisu tráva, na níž se hrály tři ze čtyř grandslamů. Australští fanoušci ale v posledních dnech na kurty přinesli oslavu, jež byla zatím k vidění jen na fotbalových pažitech.

Když napne síť portugalský snajpr Cristiano Ronaldo , rozběhne se, zvysoka povyskočí, po dopadu napne ruce podél těla, prohne se jak luk a zakřičí „siuuu“. Jak už dřív vysvětlil, je to zkomolenina „Si“, tedy slůvka ano. Se současnou hvězdou Manchesteru United takhle křičí i fanoušci, na fotbalových zápasech je tahle oslava dobře známá. Jenže koho by napadlo, že ji v lednu roku 2022 začnou zčista jasna používat lidé taky na tenise? Bez nadsázky se dá tvrdit, že samotné tenisty rozhodně ne.

Už v 1. kole takhle publikum vítalo na kurtu Nicka Kyrgiose i jeho britského soupeře Liama Broadyho. „Poprvé v životě se mi stalo, abych přišel na zápas a lidi mě vybučeli ještě před tím, než jsem vůbec začal hrát. Bláznivé,“ kroutil hlavou Brit. „Nebučeli, to je ten pitomej fotbalovej pokřik,“ jal se vysvětlovat Kyrgios. „Sakra, nemůžu uvěřit, že nepřestali a nepřestali. Myslel jsem, že to vydrží tak deset minut, ale oni takhle ryčeli dvě a půl hodiny po každém bodu. Úplná ZOO,“ smál se showman Kyrgios, jenž v takové atmosféře roste.

Ani Andy Murray , chlapík z britských ostrovů, nezvládl zprvu rozšifrovat fotbalové skandování na tenise. Naopak si pětinásobný finalista Australian Open myslel, že letos není z nějakého důvodu v Melbourne vítán. „Byl jsem pořádně zmatený, když na mě začali lidi bučet při tréninku. Neměl jsem ponětí, čím jsem je naštval,“ kroutil hlavou.

Až po svém prvním zápase zjistil, že není v Austrálii za padoucha, naopak mu tak fandové projevují náklonnost. „To je ten pokřik, co dělá Ronaldo po gólech. Netušil jsem. To ale nic nemění na tom, že je to neskutečně otravné,“ hudroval Murray, jehož uši už mají klid. Ve 2. kole vypadl s japonským kvalifikantem Taro Danielem.

A hromového „siuuu“ si už neužije ani Kyrgios, jenž ve šlágru druhého kola podlehl ve čtyřech setech největšímu favoritovi turnaje Daniilu Medveděvovi. Prchlivý Rus má dlouhou historii provokování fanoušků, čímž proslul hlavně v New Yorku při US Open. Ani na druhém konci světa se však nerozpakoval povědět jim, co si o jejich „siuuu“, které i on zprvu považoval za bučení, myslí.

„Mám proti sobě brejkbol a lidi před mým druhým podáním křičí, jak kdybych už udělal dvojchybu. To je něco tak nepříjemného. Nedělají to všichni, ale ti, co ano, mají asi dost nízké IQ,“ nerozpakoval se Medveděv po zápase s Kyrgiosem přímo na kurtu peskovat publikum.

Když mu za to vzápětí přistálo na hlavě další hlučné „siuuu“, neslyšel, na co se ho spíkr, někdejší australský šampion Jim Courier ptá. „Když už lidi nemáte respekt k nikomu, mějte ho alespoň k Jimu Courierovi. Párkrát to tady vyhrál. Já ho vůbec neslyším,“ čílil se Medveděv. Jestli opravdu či jen tak na oko, to ví jen on sám. Protože když opouštěl arénu Roda Lavera, zbývala mu poslední výsada vítězů – podpis na objektiv kamery. „Siuuu“, napsal na něj…