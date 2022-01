Bartyová ovládla AO. Junior Menšík opouštěl bitvu o titul na vozíku

Ve finále junirské dvouhry ztratil v dlouhých výměnách Menšík první set v tie-breaku poměrem 4:7, ale koncovku druhé sady zvládl lépe a tie-break získal 8:6. Na úvod třetího setu prohrával čtvrtý nasazený Menšík s turnajovou jedničkou 0:2, ale srovnal na 2:2 a od té doby si oba hráči drželi servis.

V závěru utkání začal mít Menšík křeče do stehenních svalů. Povzbuzován i vítězkou Roland Garros Barborou Krejčíkovou v hledišti ale bojoval do posledních sil.

Za stavu 5:5 nevyužil brejkbol a měl stále větší problém s pohybem. Za stavu 5:6 vydřel výměnu na 30:30, po které si vyčerpáním lehl na břicho na zem a nemohl kvůli bolesti v levém stehenním svalu vstát.

Nakonec se mu to povedlo, kvůli časové prodlevě přišel o první servis a druhý dal do sítě. Dvojchybu udělal i při mečbolu. Poté znovu klesl na zem a do šatny byl odvezen na vozíku.

„Na první místě bych chtěl říct, že takhle vyhrát není příjemné,“ uvedl Kuzuhara na webu turnaje. „Hlavně doufám, že se dá Jakub brzy do pořádku. Byla to velká bitva a jestli se Jakub dívá: Díky,“ dodal sedmnáctiletý Američan.

Menšík se tak nestal druhým českým vítězem dvouhry juniorů v Melbourne. Jako jedinému se to dosud povedlo jen Jiřímu Veselému v roce 2011.

Medveděv dostal za konflikt s rozhodčím pokutu

Ruský tenista Daniil Medveděv byl potrestán za roztržku s rozhodčím v semifinále Australian Open. Druhý hráč světa dostal od vedení úvodního grandslamu sezony pokutu dvanáct tisíc dolarů (asi 264 tisíc korun).

Pětadvacetiletý Medveděv se do konfliktu s rozhodčím dostal po druhém setu zápasu se Stefanosem Tsitsipasem z Řecka, kdy si bouřlivě stěžoval na to, že soupeři z tribuny radí otec, což pravidla zakazují.

Medveděv, který nakonec vyhrál 7:6, 4:6, 6:4 a 6:1, dostal za nesportovní chování pokutu čtyři tisíce dolarů a dalších osm za obscénní gesto. Potrestán byl také Tsitsipas, který musí zaplatit pět tisíc dolarů.

Medveděv v nedělním finále, které si v Melbourne zahraje podruhé za sebou, nastoupí proti Rafaelu Nadalovi. Španělský tenista může získat rekordní 21. grandslamový titul, Rus bude po triumfu na loňském US Open usilovat o druhý velký triumf v kariéře.

Výsledky tenisového Australian Open

Ženy, dvouhra - finále:

Bartyová (1-Austr.) - Collinsová (27-USA) 6:3, 7:6 (7:2).

Junioři, dvouhra - finále:

Kuzuhara (1-USA) - Menšík (4-ČR) 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 7:5.

Juniorky, dvouhra - finále:

Marčinková (1-Chorv.) - Costoulasová (8-Belg.) 7:5, 6:1.