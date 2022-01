Křeče a vyčerpání. Menšík opouštěl juniorskou bitvu o titul na vozíku

Ve finále junirské dvouhry ztratil v dlouhých výměnách Jakub Menšík s Brunem Kuzuharou první set v tie-breaku poměrem 4:7, ale koncovku druhé sady zvládl lépe a tie-break získal 8:6. Na úvod třetího setu prohrával čtvrtý nasazený Menšík s turnajovou jedničkou 0:2, ale srovnal na 2:2 a od té doby si oba hráči drželi servis.

V závěru utkání začal mít Menšík křeče do stehenních svalů. Povzbuzován i vítězkou Roland Garros Barborou Krejčíkovou v hledišti ale bojoval do posledních sil.

Za stavu 5:5 nevyužil brejkbol a měl stále větší problém s pohybem. Za stavu 5:6 vydřel výměnu na 30:30, po které si vyčerpáním lehl na břicho na zem a nemohl kvůli bolesti v levém stehenním svalu vstát.

Nakonec se mu to povedlo, kvůli časové prodlevě přišel o první servis a druhý dal do sítě. Dvojchybu udělal i při mečbolu. Poté znovu klesl na zem a do šatny byl odvezen na vozíku.

„Na první místě bych chtěl říct, že takhle vyhrát není příjemné,“ uvedl Kuzuhara na webu turnaje. „Hlavně doufám, že se dá Jakub brzy do pořádku. Byla to velká bitva a jestli se Jakub dívá: Díky,“ dodal sedmnáctiletý Američan.

Menšík se tak nestal druhým českým vítězem dvouhry juniorů v Melbourne. Jako jedinému se to dosud povedlo jen Jiřímu Veselému v roce 2011.

Výsledky tenisového Australian Open

Ženy, dvouhra - finále:

Bartyová (1-Austr.) - Collinsová (27-USA) 6:3, 7:6 (7:2).

Junioři, dvouhra - finále:

Kuzuhara (1-USA) - Menšík (4-ČR) 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 7:5.

Juniorky, dvouhra - finále:

Marčinková (1-Chorv.) - Costoulasová (8-Belg.) 7:5, 6:1.