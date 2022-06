Sestry Fruhvirtovy: Hrát proti sobě? Ve finále nebo na tréninku, jinak ne!

Jsou velkými nadějemi českého tenisu. Obě patří do elitní pětky juniorského žebříčku ITF, obě vyhrály neoficiální mistrovství světa do 14 let. Sestry Linda (17) a Brenda (15) Fruhvirtovy se po společném fotografování pro magazín iSport LIFE posadily na zem na venkovním hřišti v areálu Olympu, a daly se do společného povídání. Mluvily o tenisu, ale i o škole.