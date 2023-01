Manželka plakala, Rafa kulhal. Jsem na dně, přiznal šampion. Vrátí se ještě?

Výzvy, aby zápas skrečoval, ignoroval. Horší než porážka je pro Španěla vzdát se. A tak bojoval, v podstatě na jedné noze dotáhl třetí sadu do stavu 5:5. Na víc už neměl.

„Nemohl jsem hrát vůbec bekhend, nemohl jsem ani pořádně běhat. Ale jako obhájce jsem se nechtěl loučit skrečí. A je to tak lepší,“ vysvětloval na tiskové konferenci první nasazený, jenž se nerozpakoval přiznat. „Kdybych vám tvrdil, že nejsem psychicky na dně, lhal bych…“

Bezpočet zranění lemuje Nadalovu kariéru. Současná situace je však zvláštní. Cítí se dost zdravý na to, aby nastupoval k turnajům, ale jde od porážky k porážce. Z posledních devíti mačů jich prohrál sedm, v sezoně 2023 má bilanci 1:3.

Tentokrát dvaadvacetiletého grandslamového šampiona srazil sedmadvacetiletý borec, který nikdy ani nenakouknul do elitní čtyřicítky žebříčku. Jistě, zranění hrálo svou roli, ale když k němu došlo, ztrácel Mallorčan už o set a brejk ve druhém setu (4:6, 3:5). Pak se při dobíhání forhendu ven z kurtu zranil, tvář zkřivil v bolestivé grimase a odešel z kurtu na ošetření.

Nadal loni ovládl Australian Open poté, co senzačně otočil finále s Daniilem Medveděvem z 0:2 na sety. Pak s téměř necitlivým levým chodidlem získal čtrnáctý titul z Roland Garros. Při Wimbledonu si poranil břišní sval a nenastoupil do semifinále, na US Open si poranil žebro a skončil už ve 4. kole. Od té doby vyhrál jen dva z osmi zápasů. Na úsvitu Australian Open věřil, že jako obvykle vybuduje něco z ničeho a postupem turnaje se dostane do formy jako již tolikrát.

Manželka Maria se čtyřměsíčním synkem Rafou juniorem se s ním vydali do Austrálie, aby se mu nestýskalo. Teď ho musí utěšit po nejčasnějším australském krachu od roku 2016, kdy skončil již v prvním kole na raketě krajana Fernanda Verdasca.

Už na začátku roku, kdy schytal dvě prohry od Alexe de Minaura a Camerona Norrieho, žádal novináře, ať již odloží otázky na konec kariéry. Ještě se prý na něj necítí. Ve středeční noci však v Melbourne přiznal. „Snažím se být pozitivní a bojovat, ale teď to moc nejde. Snad mě zranění nevyřadí na dlouho. Nejde jen o pauzu, ale tu hromadu práce, kterou musíte udělat, abyste se vrátili alespoň v nějaké formě. Jsem připravený ji znovu podstoupit, ale není to jednoduché,“ popsal muž, jenž loni v září vyprovodil na Laver Cupu přítele Rogera Federera do tenisového důchodu.

Co čeká teď jeho samotného? Z kurtu Rafa odcházel za bouřlivého potlesku australských fanoušků. Neobvykle zamával do všech čtyř rohů stadionu. Vrátí se příští rok? To zdaleka není jisté.