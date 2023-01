Krádež na kurtu v Melbourne? Zmizela mi raketa, žasnul obhájce Nadal

Stalo se uprostřed první sady po sedmi gamech, kdy se v zápase poprvé mění míče. Nadal si vytáhnul z bagu novou raketu, s níž se chystal hrát. A tu již použitou hodlal okamžitě poslat na vypletení. Úkolem pověřený sběrač míčků však sáhl vedle, Nadalovi vzal novou raketu a zanechal mu na lavičce tu starou.

Rozhozený Rafa si stěžoval u umpirového sudího, který okamžitě zvedl sluchátko. „Potřebuji ji zpátky, mám na ní tlumítko a všechno,“ odkazoval na malý kousek gumy, jenž se upíná do strun a pomáhá tlumit vibrace. Přestávka mezi gamy se natáhla, za což se Španěl omlouval jednadvacetiletému Draperovi. „Sebrali mi raketu,“ rozhazoval rukama, na tváři pobavený úsměv. A bavili se i komentátoři zápasu. „Budeme doufat, že už se ta raketa někde neprodává v ulicích Melbourne…“

Nadal je známý řadou svých rituálů. Na kurtu potřebuje mít vše pod kontrolou. Možná i tohle malé nedorozumění ho vyvedlo z koncentrace, tudíž po první vyhrané sadě 7:5 přišel rychle o tu druhou 2:6. Nakonec však zápas celkem jistě zachránil, poslední dva sety ovládl 6:4, 6:1, když na britského mladíka přišly křeče a hrozilo, že utkání předčasně vzdá.

Mallorčan loni vyhrál Australian Open podruhé v kariéře, když ve strhujícím finále otočil z 0:2 na sety proti Daniilu Medveděvovi. „Byl to jeden z nejemocionálnějších okamžiků mé kariéry. Ale to už je bohužel minulost, musím žít v přítomnosti,“ líčil Nadal, jenž je od října otcem Rafaela juniora. A do Austrálie za ním dorazil syn i s manželkou Mariou. „Jsem za to moc vděčný, že se mnou cestovali. Celý měsíc bez nich by se mi tak stýskalo,“ vyprávěl dvaadvacetinásobný grandslamový šampion.

Co se stal Nadal otcem, šly jeho výsledky dolů. Do Australian Open šel s vědomím, že prohrál šest z posledních sedmi mačů včetně dvou v nové sezoně proti Britovi Camu Norriemu a domácímu Australanovi Alexi de Minaurovi při United Cupu. „I já se cítím zranitelný. Stát se může cokoliv. Teď je na mě, abych tvrdě pracoval a během turnaje se dostal na vlnu,“ prohlásil světový hráč číslo 2, jenž má v Melbourne těžký los. Už ve 3. kole se může utkat s neustále se lepšícím Američanem Francesem Tiafoem, ve čtvrtfinále by se hrála odveta loňského titulového mače s Medveděvem.