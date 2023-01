Superman Murray: postup po čtvrté ráno! Má nový rekord, o čas nejde

Kdo si myslel, že po 1. kole Australian Open a pětisetové výhře nad Matteem Berrettinim, která zabrala 4 hodiny a 49 minut, už Andy Murray nemůže předvést o moc větší výkon, byl vedle. Hned ve 2. kole se pětatřicetiletý britský veterán ještě překonal. O devět let mladšího Australana Thanasiho Kokkinakise umořil v nejdelším zápase své kariéry, ač prohrával 0:2 na sety a 2:5 ve třetím.

Šílený spektákl v Melbourne končil pár minut po čtvrté ranní, hrálo se 5 hodin a 45 minut a výsledek byl 4:6, 6:7, 7:6, 6:3, 7:5. Jen osm minut chybělo k vyrovnání nejdelšího zápasu australského grandslamu, který v roce 2012 svedli ve finále Novak Djokovič s Rafaelem Nadalem.

„Netuším, jak jsem utkání otočil. Thanasi tak skvěle podával. Ale mám velké srdce,“ popisoval táta čtyř dětí v rozhovoru na kurtu.

„Ty máš velké všechno,“ chválil ho zpovídající.

„No nejsem si jistý, jestli by manželka souhlasila,“ použil Murray suchý britský humor a rozesmál tribuny. Fanouškům hned vzápětí poděkoval za podporu a to, že vydrželi do tak absurdní doby.

Kokkinakis v utkání trefil 102 vítězných úderů včetně 37 es, odehrál skvělý zápas. Přesto odcházel jako poražený a se slzami na krajíčku. Murray pojedenácté v kariéře otočil utkání z 0:2 na sety, což je nový rekord tenisu.

Ač se duel zařadí mezi legendární, ukazuje i na velký tenisový problém. Téměř šest hodin hry, konec uprostřed hluboké noci. „Musíme najít lepší pravidla o tom, kdy ještě mohou zápasy začínat a kdy mohou končit. Tohle je šílené, žádný jiný sport to nemá,“ vyjádřila se na Twitteru Martina Navrátilová. Nejde o nejpozdější finiš v Austrálii a na grandslamech vůbec, ten v roce 2008 v Melbourne ustanovili Lleyton Hewitt s Marcosem Baghdatisem, když poslední míček padl ve 4:34 ráno.

Murray teď řeší asi jiný problém. Za dvě kola strávil na kurtu 10 hodin a 34 minut, v sobotu ho čeká střet s nasazeným Španělem Robertem Bautistou. Bude vůbec schopný chodit?