Vondroušová končila o půl druhé v noci: Šílenost! Soupeřka se sesypala

Světová dvojka Uns Džábirová se po náročném nočním zápase proti Vondroušové sesypala cestou do šatny • Reuters, repro Twitter.com

Aby se dostala přímo do hlavní soutěže Australian Open, musela použít chráněný žebříček. Momentálně Markétě Vondroušové patří v pořadí WTA až 86. příčka, její tenis je ale kvalitou zcela jinde. Seznala to i světová dvojka Uns Džábirová, kterou třiadvacetiletá Češka ve 2. kole přemohla 6:1, 5:7, 6:1 . A o osmifinále si v sobotu zahraje s Lindou Fruhvirtovou.

Pět ze čtrnácti českých reprezentantů se v Melbourne Parku probojovalo do 3. kola a je jisté, že minimálně jeden půjde ještě dál. Lépe řečeno jedna – vítězka sobotního českého derby Markéta Vondroušová – Linda Fruhvirtová.

Vondroušová má za sebou tři perné dny. Na své první kolo proti Američance Alison Riskeové-Amritrajové čekala prý v úterý dvanáct hodin kvůli přestávkám, jež zapříčinily horko a pak přeháňky. Na kurt se dostaly před půlnocí. A za půl hodiny začalo pršet, za stavu 1:4 se přerušovalo.

O den později dovedla tenistka ze Štvanice zápas do vítězného konce v půl desáté večer. A hned ve čtvrtek musela opět do práce coby poslední zápas night session na centrkurtu. Utkání s Uns Džábirovou začínalo půl hodiny před půlnocí, po jedné ranní pak vytryskla česká radost. „Končit v půl druhé ráno je šílenost,“ povzdechl si na sociálních sítích Jiří Fencl, trenér vítězky.

Ač i Vondroušové docházely koncem utkání síly, světová dvojka Džábirová téměř zkolabovala po zápase v chodbě cestou do šatny. I její tenis naznačoval, že minimálně v koncovce hraje indisponovaná. Vršila chybu za chybou, na mečbol poslala forhend do autu a zaokrouhlila počet nevynucených minel na 50.

Mnoho do činění s tím měla dělat i Vondroušová, skvěle se pohybující soupeřka, proti níž si musíte každý míč vyhrát dvakrát. V první sadě jasně kralovala, v druhé byla zase lepší Tunisanka, která spustila na Češku agresivnější rány.

V třetím setu se Vondroušová dostala rychle na vlnu, vedla i 5:0 a podávala. Nejistá Džábirová ale vzápětí přišla poosmé v utkání o servis a tím i celý zápas.

„Tohle je naprosto šílené,“ vyprávěla pak na tiskové konferenci šťastná, ale zcela vyčerpaná Vondroušová. „Nemyslím si, že je zdravé hrát tenis do jedné ráno. Poslední dny byly zničující, na tohle se ani nedá připravit. Ale přežila jsem to. Teď se musím pořádně vyspat,“ oddechovala zhluboka rodačka ze Sokolova, jíž v pátek v podvečer australského času čeká 1. kolo deblu.

A v sobotu vyrukuje do 3. kola singlu proti soupeřce, kterou zná. Je jí parťačka z loňského týmu pro BJK Cup Linda Fruhvirtová. „Nikdy jsme spolu nehrály, ale párkrát jsme společně trénovaly. Na svůj věk hraje skvěle. Bude to těžký zápas, v němž nemá co ztratit,“ má se na pozoru finalistka Roland Garros a stříbrná z olympiády v Tokiu.

Sedmnáctiletá Fruhvirtová předvádí nejlepší grandslamové tažení kariéry. Dokonale využila příznivého losu, který jí do cesty postavil dvě domácí tenistky z druhé stovky žebříčku startující jen díky volné kartě. Po Jamiee Fourlisové (6:0, 6:4) skolila i Kimberly Birrellovou (6:3, 6:2).

Na velkém kurtu hrála česká mladice i proti obecenstvu, nenechala se však zaskočit. „I když asi většina lidí chtěla, aby vyhrála domácí, atmosféru jsem si užila. Bylo to fajn,“ citoval Fruhvirtovou Radiožurnál. Ta má jistotou, že se po Australian Open posune minimálně na hranu první šedesátky žebříčku, čímž si vytvoří osobní rekord.