Lehečka zjistil, jaké je být profíkem. Teď věří, že čtvrtfinále není konec

Bude jedním z nejmladších a žebříčkově nejhůř umístěných čtvrtfinalistů Australian Open 2023. Pouhých 21 let, 71. místo v rankingu. A před akcí v Melbourne Parku ani jedna grandslamová výhra. Jiří Lehečka však rozcupoval všechny papírové předpoklady na kusy, jak to někdy u mladých talentů bývá. Přes jen o rok staršího, ale na míle ostřílenějšího Kanaďana Felixe Auger-Aliassimeho se prodral u řeky Yarry mezi nejlepší osmičku . A ještě nehodlá končit.

Čtvrtfinalista grandslamu, jak vám to zní?

„Úžasně, kdyby mi někdo před cestou do Austrálie řekl, že udělám čtvrtfinále, nevěřil bych.“

Kdy jste během utkání uvěřil, že můžete Augera-Aliassima zdolat?

„První set, který jsem prohrál, nebyl z mé strany špatný, když pomineme ten jeden brejk. Po něm jsem se hlavně snažil soustředit na return, protože soupeř podával moc dobře a já se pokoušel dostat víc míčů do hry. Podařilo se. Oba jsme cítili, že si musíme držet podání, protože brejknout toho druhého není vůbec snadné. Když to bylo 1:1 na sety, říkal jsem si, že si nesmím prohrát servis za žádných okolností. A když na ten jeho dostanu nějakou šanci, bude to jen bonus. A taky jsme pak sehráli dva tiebreaky. Ten první jsem zahrál o moc lépe, v tom druhém se mi povedl jeden náramný forhend po lajně a on mi celkem pomohl dalšími chybami.“

Loni jste se z kvalifikace prodral do semifinále pětistovkového turnaje v Rotterdamu, na podzim hrál finále Masters pro hráče do 21 let. Připravily vás takové výsledky na sezonu 2023?

„Asi nejkrásnější moment byl, když jsem měl v Rotterdamu jistotu, že se probojuji do stovky. S tím přišly nové zkušenosti, nové výzvy. Poprvé jsem se zúčastnil těch největších turnajů, hrál proti těm nejlepším soupeřům. Mohl jsem s nimi trénovat, připadat si jako skutečná součást Tour. Hodně jsem se toho naučil. S tím samozřejmě přicházely taky horší výsledky, proto jsem se ještě účastnil některých challengerů, což pro mě bylo známější a komfortnější prostředí. A zároveň se snažil prosadit se na velkých turnajích. Povedl se mi ten v Kitzbühelu, kde jsem si ve čtvrtfinále zahrál s Bautistou. Hlavně jsem se ale pokoušel nasát zkušenosti. A na Next Gen Finals v Turíně jsem se konečně chytil, porazil jsem skvělé hráče na velkém stadionu. Turnaj měl velkou mediální pozornost, byla to pro mě brána do velkého tenisu. Zjistil jsem, jaké to je být skutečným profíkem. Tyhle dva turnaje měly velký vliv na mou kariéru.“

Kdy jste si během posledního týdne v Melbourne uvědomil, že tu můžete dokázat něco velkého?

„Upřímně řečeno to nebyl jeden okamžik. Po podařené zimní přípravě jsme já i celý tým cítili, jak se zlepšuji a že mám šanci tu uspět. Velmi mi prospěl United Cup, to byl nejlepší možný začátek roku. V českém týmu jsme měli výbornou náladu, kterou jsem si přenesl dál. Byl to skvělý týden na začátek roku, nebyl jsem pod tlakem a zároveň měl možnost odehrát výborné zápasy. V tom vyhraném proti Zverevovi jsem cítil, že přesně takovým tenisem se chci prezentovat. Uvěřil jsem, že jsem na dobré cestě.“

Je vám teprve 21, v žebříčku jste až na 71. místě. Přišel takový grandslamový úspěch dřív, než byste se nadál?

„Vlastně nevím. Vážně. Samozřejmě se něco takového nečekalo. Ale já i můj tým jsme věřili, že můžu produkovat velmi dobrý tenis, který mě může dostat vysoko. Ať už na žebříčku nebo v turnajích. A teď jsem tady - ve čtvrtfinále! A doufejme, že můžu jít ještě o krok dál.“