Tenis ONLINE: Lehečka bojuje o semifinále, Korda dohrál po skreči

Životní turnaj Jiřího Lehečky pokračuje. Ve čtvrtfinále Australian Open vyzve světovou čtyřku Stefanose Tsitsipase z Řecka. Začátek zápasu je naplánován na 10.30 středoevropského času. Do semifinále už se naopak nepodívá Sebastian Korda. Syn někdejšího českého tenisty Petra Kordy si během utkání s Rusem Karenem Chačanovem poranil zápěstí, ve 3. setu za stavu 0:2 (6:7, 3:6, 0:3) byl nakonec nucen duel skrečovat. ONLINE REPORTÁŽ ze zápasu můžete sledovat na webu iSport.cz.

Dvaadvacetiletý Korda, jehož otec Petr grandslam v Melbourne v českých barvách vyhrál v roce 1998, ztratil vyrovnanou úvodní sadu ve zkrácené hře. V ní si Chačanov vypracoval náskok 6:3 a proměnil třetí setbol.

Ve druhém setu si oba hráči drželi servis do stavu 3:3. Poté však Korda, jenž si po pátém gamu nechal zatejpovat zápěstí, nezískal už ani game a po ztrátě dalších tří her ve třetí sadě duel vzdal. Svěřenec trenéra Radka Štěpánka si i tak posunul v Melbourne postupem do čtvrtfinále grandslamové maximum.

Třiadvacetiletá Rybakinová, která vyřadila v osmifinále světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou, vyhrála na turnaji počtvrté bez ztráty setu. Proti nasazené sedmnáctce Ostapenkové nasbírala 11 es a 24 vítězných míčků. Rodačka z Moskvy reprezentující Kazachstán se probojovala do grandslamového semifinále podruhé, na Australian Open vylepšila dosavadní maximum.

Výsledky tenisového Australian Open

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 76,5 milionu australských dolarů):

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Rybakinová (22-Kaz.) - Ostapenková (17-Lot.) 6:2, 6:4.

Muži:

Dvouhra - čtvrffinále:

Chačanov (18-Rus.) - Korda (29-USA) 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 skreč.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo:

Filip (ČR) - Zimnoch (Ukr.) 6:3, 6:3, Tjukajev (Rus.) - Mrva (9-ČR) 6:3, 6:4.