Lehečkovy poklady: miliony, 12. Čech ve čtvrtfinále i postup ke čtyřicítce

23, 12, 7. To nejsou výherní čísla ve Sportce, byť Jiří Lehečka už na Australian Open vydělal skoro 8,5 milionu korun. Jde o seznam žebříčkových umístění borců, které už u řeky Yarry vymazal z pavouka. Naposledy se jednadvacetiletý český talent vytáhl na Kanaďana Felixe Auger-Aliassima (4:6, 6:3, 7:6 (2), 7:6 (3)), přes kterého se senzačně dostal do čtvrtfinále grandslamu. Urvat ještě víc se pokusí v úterý proti dalšímu favoritovi, tentokrát Řekovi Stefanosu Tsitsipasovi.

Ta paralela se nabízí. Loni začátkem února se rozjetý český kvalifikant Jiří Lehečka, tehdy až světové číslo 137, probil z kvalifikace až do semifinále rotterdamského turnaje. To mu vyneslo vpád do elitní stovky žebříčku i střet s dlouhovlasým Řekem. A Tsitsipase v úvodní sadě přehrál 6:4.

Češi ve čtvrtfinále

grandslamů v open éře Ivan Lendl - 32x

Tomáš Berdych - 17x

Jan Kodeš - 10x

Petr Korda - 6x

Karel Nováček - 3x

Tomáš Šmíd - 2x

Jiří Lehečka - 1x

Jiří Novák - 1x

Radek Štěpánek - 1x

Ctislav Doseděl - 1x

Vladimír Zedník - 1x

Milan Šrejber - 1x

„Jenže pak zápas opanoval. Teď si půjdu pro odvetu. Věřím, že si bude pamatovat mé silné stránky, že se mu dokážu dostat pod kůži a vím, jak na něj zahrát,“ vyhlásil bojovně Lehečka, jenž má v Melbourne obří apetit pro úspěch.

A kariéra se mu mění pod rukama. Už navždy se do dějin zapsal jako teprve dvanáctý český čtvrtfinalista grandslamu v profesionální éře. Mezi jména jako Ivan Lendl, Tomáš Berdych, Jan Kodeš či Petr Korda. A to má v jednadvaceti stále vše před sebou.

Nejde o shodu náhod či příznivého losu. Svěřenec Michala Navrátila si vše vydřel proti renomovaným soupeřům jako Borna Čorič, Cameron Norrie a naposledy Auger-Aliassime. Proti posledně jmenovanému Kanaďanovi zvládl v aréně Margaret Courtové nesmírně náročnou psychologickou bitvu, v níž si oba servismani jen jedinkrát prohráli podání a jejíž poslední dva sety rozhodoval tiebreak. Odolnějším mužem v nejdůležitějších chvílích se ukázal český junák, jenž slavil první kariérní výhru nad hráčem z top 10. Dá se mluvit o překvapení, nikoliv však šoku, tak vysoko je strop borce, jenž tenisově roste v prostějovské líhni.

V Melbourne Parku produkuje svůj nátlakový tenis, za čtyři zápasy vypálil už 163 winnerů. To dnes umí mnozí, jenže Lehečka přidává i nadstavbu. Střelhbitě přechází na síť, kde zvládá dohrávat výměny i s pomocí občas velmi těžkých volejů. Ty na turnaji zakončuje s úspěšností 72 procent (99 ze 138), což je náramné číslo.

I proto slaví grandslamové čtvrtfinále už při pátém startu na turnaji velké čtyřky. A to při předchozích čtyřech účastech padl vždy v úvodním kole. Například jeho idolu Tomáši Berdychovi se to stejné povedlo rovněž v jednadvaceti letech, ale potřeboval na to šestnáct pokusů, než zazářil při Wimbledonu 2007.

Jeho následovník má teď hlavu stále v turnaji, až skončí, může spočítat australská aktiva. V žebříčku vyletí ze 71. místa minimálně díky zisku 360 bodů na hranu první čtyřicítky, momentálně je virtuálně na 39. místě. Za účast mezi nejlepší osmičkou má jistých 550 250 australských dolarů (8,4 milionu korun před zdaněním) a před sebou další velký mač s Tsitsipasem, v němž nemusí jít pro porážku.

V noci na pondělí budou bojovat o čtvrtfinále ještě dvě Lehečkovy krajanky. Karolína Plíšková se postaví Číňance Čang Šuaj, čtyřiatřicetileté veteránce. Sedmnáctiletá Linda Fruhvirtová se pokusí zaskočit chorvatskou útočnici Donnu Vekičovou.

Zůstaly posledními Češkami ve hře, neboť Barbora Krejčíková zkrachovala v osmifinále na rozjeté Američance Jessice Pegualové. Světová trojka triumfovala za 103 minut 7:5, 6:2.