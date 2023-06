Bizarní postup týmu Bouzkové: plačící Japonku přísně diskvalifikovali

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Velkou deblovou bitvu o čtvrtfinále Roland Garros rozštípnul nečekaný zvrat. A Marie Bouzková se španělskou kamarádkou Sarou Sorribesovou odcházely z kurtu coby vítězky, aniž by musely proměnit mečbol. Pár Miju Katóová – Aldila Sutjiadiová byl diskvalifikován poté, co nejmenší žena na kurtu, pouhých 156 centimetrů vysoká Japonka Katóová, nechtěně trefila tenisákem sběračku. Česko-španělský pár vyhrál první set 7:6, v tom druhém ale ztrácel 1:3, když supervizor utkání ukončil.

Byl to nevinný okamžik v půlce druhého setu vyrovnaného zápasu, který v tu chvíli trval už hodinu a 44 minut. A mohl se táhnout ještě mnohem déle. Druhé podání Sorribesové zreturnovala Indonésanka Sutjiadiová do sítě, její partnerka Katóová míček zvedla a bez viditelných emocí ho pomalým jednoručným bekhendem poslala na druhou stranu, aby ušetřila podavačům práci. Naneštěstí mladičká sběračka na druhé straně sítě už byla v tu chvíli v pozoru připravena podávat další tenisáky servírujícímu páru, nečekala přílet jiné žluté koule a ta ji trefila do ramene.

Česko-španělský pár okamžitě zareagoval, přestal hrát a reklamoval u umpirového rozhodčího, že jde o prohřešek na diskvalifikaci. „Vždyť pláče,“ poukazovaly svorně Bouzková se Sorribesovou a nehodlaly pokračovat, ačkoliv sudí původně udělil jejich soupeřkám pouze napomenutí. Pro mnohé nečekané reakce obzvlášť u Bouzkové, která patří mezi nejoblíbenější hráčky na okruhu, za což také předloni obdržela Karen Krantzcke Award.

„Já ani Sára jsme to neviděly. Náš tým nám ale říkal, že sběračku trefila, i když míček napálila spíš lehce. Na druhou stranu ta holka brečela, takže ji to asi bolelo a nějakou razanci úder měl. Chtěly jsme jen rozhodčímu říct, aby si trošičku všiml toho, co se stalo. Že ta holka tam pak fakt ještě patnáct minut brečela. Pak už jsme to nechali na něm,“ vysvětlovala Bouzková s tím, že už v předchozím průběhu utkání vystupovala Katóovou nervózně. „Myslím, že už v prvním setu dostala napomenutí. Ťukala do banneru, pár výměn předtím už vystřelila míč, který šel do pásky, ale také mohl někam doletět. Bylo to všechno spojené. Prostě divná situace.“

Následoval klasický kolotoč debat, příchod supervizora, jenž si nechal situaci popsat od umpirového. A nakonec japonsko-indonéskému týmu oznámil verdikt o diskvalifikaci: „Pokud mimo hru někoho trefíte míčkem a zraníte ho, jste za to zodpovědné, i když to nebyl úmysl,“ pravil a dočkal se bučení fanoušků.

O zranění sběračky se dalo mluvit ale velmi těžce, dívka ve věku cirka druhého stupně základní školy plakala s největší pravděpodobností z úleku z rány i toho, že se nečekaně a nedobrovolně stala středem pozornosti. „Rozlišuje se, když je viditelné, že osoba, které se to stalo, má bolesti nebo se jí něco stalo. Možná kdyby z toho ta holčička nebyla tak otřesená, tak by soupeřky dostaly jen napomenutí. Vždycky záleží, co rozhodne rozhodčí,“ popsala Bouzková.

Se slzami v očích nakonec odcházela z kurtu Japonka Katoová, jíž se indonéská parťačka snažila marně utěšit. Ani vítězný pár se necítil extra. „Byly jsme z toho nesvé, protože takhle odejít z kurtu je divné. Diváci taky nebyli nadšení, přitom jsme za to úplně nemohly. A vlastně se tak nějak zapomenulo, že to byl dobrý zápas,“ povzdechla si Bouzková.

Událost nechala vzpomenout na slavnou diskvalifikaci Novaka Djokoviče z US Open 2020. Srb tehdy vzteky odpálil míček a nastřelil čárovou rozhodčí do krku.