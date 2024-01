Oslava pro silné žaludky. Vyčerpaný Brit se po mečbolu pozvracel

„Bylo mi to trapné. Zrovna jsem toho kluka porazil a popoháním ho: Přidej, kámo, protože ti musím podat ruku a hned pak se co nejrychleji dostat k odpadkáči,“ omlouval se Draper, vítěz maratonského mače 1. kola Australian Open, jež se ve víc než třicetistupňovém vedru táhlo 3 hodiny a 20 minut, než triumfoval 6:4, 3:6, 6:4, 6:0, 6:2.

Nevolnost přecházející ve zvracení není v tenise výjimečná. Ivan Lendl v nadsázce říkával, že komu se po tréninku neobrátí žaludek, nedal mu všechno. Čas od času takový trabl hráče potká i během zápasů, nejčastěji při US Open, kde dokáže být koncem léta velké horko kombinované s vysokou vlhkostí.

Draper si již po druhém setu zavolal ošetření, měřili mu tlak. Extrémní reakci však vytáhlý levoruký borec přičítal nervům. Britský talent, jenž o víkendu ve finále podniku v Adelaide podlehl Jiřímu Lehečkovi, hraje teprve sedmý grandslam kariéry. A poprvé se dostal do pěti setů.

„Bylo to hodně divné, vždyť mě v podstatě není nikdy zle,“ kroutil hlavou rodák ze Suttonu, jemuž v žebříčku patří 62. příčka. „Na to, že se hrál pětiseťák, nebyl zápas zase tak dlouhý. Minulý týden v Adelaide jsem hrál 3 hodiny a 40 minut v ještě větší výhni, a fyzicky jsem byl úplně v pohodě. Jenže tohle je grandslam, hrajete pod stresem, hodně chcete uspět, při bitvě o každý bod trpíte. Takže mě to dostalo,“ popisoval Brit, jenž po utkání ještě dlouho seděl na lavičce a zřízenci mu přinesli igelitový pytlík, aby příště nemusel sprintovat ke koši.

Ve 2. kole čeká mladý talent střet s loňským semifinalistou Tommym Paulem. S Američanem má pozitivní bilanci 2:0 a věří, že ať už utkání dopadne jakkoliv, pozápasové potřesení pravicí proběhne ve větším klidu.