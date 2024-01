Krejčíková jde na novou parťačku Siniakové. Vendeta? Spíš výhodný los

Tenis je plný spletitých příběhů, nemá se hrát s láskou ani nenávistí, ať už na druhé straně stojí kdokoliv. Takže i Krejčíková působila nevzrušeně, když se dozvěděla jméno další sokyně. „Tohle nemá žádnou roli, neřeším to,“ odmítla v rozhovoru s českými novináři v Melbourne myšlenky na vendetu. Spíš mohla být spokojená, mít ve 3. kole grandslamu hráčku z konce druhé stovky žebříčku, tomu se říká příhodný los.

Vdaná paní Hunterová ale není jen tak někdo. S manželem Loughlinem, kterého si vzala předloni na podzim, žijí v Melbourne. Na její zápasy chodí celá rodina i banda kamarádů. A také řada australských fans, jež svou hráčku ženou klasickým pokřikem Aussie, Aussie, Aussie, Oi, Oi, Oi.

Poslední vítězství, spolu s kvalifikací již páté v řadě na Australian Open, Hunterovou dojalo k pláči. „Nikdy bych si nepomyslela, že něco takového v téhle fázi kariéry ještě zažiji. Tohle je sen,“ slzela levoruká sympaťačka, která měla do letoška na domácím grandslamu skóre 0:5. Možná i proto ji domácí svaz opomenul s udělením volné karty do singlu a vše si musela odpracovat v kvalifikaci. A stala se první Australankou za 39 let, která prošla z kvalifikace až do 3. kola.

Jen za to už má jistých 255 000 australských dolarů (3,8 milionu korun) a již jen s úsměvem může vzpomínat na dobu před čtyřmi lety, kdy se po vážném zranění ramene vracela k tenisu, na účtu měla jen tisíc dolarů a vyžila jen díky podpoře tehdy ještě přítele Loughlina Huntera. Dnes tento bankovní úředník opustil vlastní práci a s manželkou cestuje po turnajích.

Ač si Australanka předsevzala, že chce v singlu napnout ještě všechny síly, především debl je její parádní disciplínou. Touží v něm po grandslamu, který ještě nemá. Loni nastupovala s Belgičankou Elise Mertensovou, při Australian Open začínají dlouhodobou spolupráci se Siniakovou. „Nevím, proč jejich spolupráce s Barborou skončila a nic mi do toho není. Už dlouho jsme se s Kateřinou ale kamarádily, rozumíme si. Snad se to přenese i na kurt,“ přeje si.

Pokud vše půjde dobře, může mít Hunterová v Melbourne hned dva zápasy proti Krejčíkové. Po singlu by se mohly potkat i ve čtvrtfinále deblového pavouku. A to už by šlo o hodně prestižní mač…