Australian Open ONLINE: Nosková zpět v akci, bojuje o čtvrtfinále

Linda Nosková zabojuje v pondělí o postup do čtvrtfinále tenisového Australian Open. Devatenáctiletá Češka jde do akce poté, co zažila životní úspěch, když vyřadila v areně Roda Lavera světovou jedničku Igu Šwiatekovou z Polska. V osmifinále se utká s turnajovou devatenáctkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny v aréně Margaret Courtové. Duel začne nejdříve ve 3:30 SEČ, sledujte ONLINE přenos na iSport.cz.