Splní Nosková Štěpánkův sen? Manažerka: S maminkou jsme brečely

Zhruba dvacet minut trval osmifinálový zápas mezi Lindou Noskovou a Elinou Svitolinovou. Bývalá světová trojka Svitolinová po třech gamech kvůli bolestem zad zápas vzdala. Až do osmifinále přitom na turnaji neztratila jediný set.

„Tohle není způsob, jakým jsem chtěla vyhrát. Je mi Eliny líto a doufám, že bude brzy v pořádku,“ řekla po zápase Nosková, která ve čtvrtfinále vyzve Ukrajinku Dajanu Jastremskou jednu hodinu po půlnoci našeho času.

Na úspěchy mladé tenistky je patřičně hrdý také její klub. Pokud to časový posun dovolí, členové klubu TK Precheza Přerov se scházejí v restauraci tenisové haly, kde její zápasy na Australian Open společně sledují.

„Všichni tím u nás žijeme,“ usmívá se Daniela Huťková, která v klubu zastává pozici manažerky. „Po každém zápase si voláme s její maminkou. Když Linda porazila Igu Swiatekovou, obě jsme brečely. Pro mě osobně je Linda srdeční záležitost. Když byla ještě malá, chodívala jsem s ní v Přerově na kolotoče. Vidět ji, jak teď hraje na grand slamu proti nejlepším hráčkám světa, je tedy něco neskutečného,“ vykládá.

Jako manažerku klubu, kterým v minulosti prošla Jana Novotná, Radek Štěpánek či Lukáš Rosol, ji těší, že Nosková svými výkony inspiruje další mladé hráče. „Oni Lindu obdivují. Pro ně je to něco neskutečného. Je to jejich vzor. Potkávají ji u nás na kurtech, v posilovně, jak se prochází po areálu… Vědí, že začínala stejně jako oni, takže je to pro ně strašná motivace.“

Nosková pochází z Valašska. Do Přerova přestěhovala, když jí bylo třináct let. Rodiče doufali, že právě tady se bude moci po tenisové stránce lépe rozvíjet. Cesta vzhůru ale nebyla jednoduchá. Rodina se potýkala s finanční tísní a také nedostatkem zkušeností se světem velkého tenisu. Díky talentu, píli a oběti rodičů se však i přes nelehké podmínky zrodila hráčka, která má potenciál stát se budoucí světovou hvězdou.

„Linda pochází ze skromných poměrů a sama je tedy velmi skromná,“ říká Huťková. „V běžném životě je spíš introvert, ale to neplatí na kurtu. Má ráda publikum a vyhovuje jí, když může hrát na centrálním kurtu. Také je zvyklá být sama, což je pro tenis určitě velká výhoda. Člověk cestuje půl roku po turnajích a na nějaký společenský život není úplně čas. Lindě tohle ale úplně vyhovuje,“ popisuje.

Jejím trenérem je aktuálně přerovský kouč Tomáš Krupa, který v minulosti spolupracoval například také s Tomáše Berdychem či Radkem Štěpánkem. Společně s ním Noskovou vede také David Kotyza, někdejší kouč Petry Kvitové či Karolíny Plíškové.

Kromě současných trenérů pomohla Noskové během kariéry i řada další osobností. Na tréninky do Švýcarska dojížděla například za legendární trenérkou Melanii Molitorové, maminkou Martiny Hingisové. Rodině v minulosti radil například také Vlastimil Štěpánek, otec tenisty Radka Štěpánka. „Znají se z jednoho turnaje, kde Linda jako malá hrála. Hned poznal, že má velký talent. To on společně s panem Jaroslavem Machovským ji nesměřovali do Přerova,“ vysvětluje manažerka TK Precheza.

A kam až se může na Australian Open probojovat? V Přerově mají jasno. „Před tím, než Linda odletěla do Melbourne, jí pan Štěpánek, tatínek Radka Štěpánka, řekl: Lindo ty vyhraješ Australian Open, zdálo se mi o tom. A podle mě, se tenhle jeho sen klidně splnit může,“ věří Huťková.