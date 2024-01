Macháč: V semifinále nejsme omylem. Jak narazil na čínského parťáka?

Tomáš Macháč společně s Číňanem Čang Č'-čenem postoupili do semifinále deblu • ČTK / AP / Louise Delmotte

Tomáš Macháč společně s Číňanem Čang Č'-čenem postoupili do semifinále deblu • ČTK / AP / Louise Delmotte

Tomáš Macháč společně s Číňanem Čang Č'-čenem postoupili do semifinále deblu • ČTK / AP / Louise Delmotte

Tomáš Macháč společně s Číňanem Čang Č'-čenem postoupili do semifinále deblu • ČTK / AP / Louise Delmotte

Tomáš Macháč společně s Číňanem Čang Č'-čenem postoupili do semifinále deblu • ČTK / AP / Louise Delmotte

Tomáš Macháč společně s Číňanem Čang Č'-čenem postoupili do semifinále deblu • ČTK / AP / Louise Delmotte

Tomáš Macháč společně s Číňanem Čang Č'-čenem postoupili do semifinále deblu • ČTK / AP / Louise Delmotte

Premiérová spolupráce Tomáše Macháče s Čang Č'-čenem v Melbourne překonala veškeré předpoklady. Česko-čínský pár došel už do semifinále a navíc šokuje jednoznačnými výsledky. „Jsem strašně šťastný, že jsme se takhle našli, že jsme tady spojili síly pro čtyřhru a jak tu spolu hrajeme. Myslím, že si úspěch od začátku turnaje zasloužíme, protože tu předvádíme skvělou čtyřhru,“ líčil třiadvacetiletý rodák z Berouna.

Macháč překvapil zajímavým skalpem v už v singlu Australian Open, z cesty odmetl Američana Francise Tiafoea. Ve třetím kole pak smolně ztratil dlouhou bitvu s Rusem Karenem Chačanovem, když byl většinu zápasu lepším hráčem. „Ale beru si z toho jen to pozitivní, je to povzbuzení do dalších utkání,“ vzkazoval.

Pro Macháče je čtyřhra stále jen doplňková disciplína. U řeky Yarry však s parťákem udivil už v prvním kole, když se na odpor nevzmohli sehraní Belgičané Sander Gille a Joran Vliegen. V osmifinále česko-čínský tým vyřadil možná největší favority na titul – americko-britský pár Rajeev Ram, Joe Salisbury. A čtvrtfinále proti Adamu Pavláskovi s uruguayským kolegou Arielem Beharem trvalo jen 61 minut.

„S Adamem jsme to brali sportovně. Trochu je mi to vůči němu líto, protože já debla tak často nehraju a pro něj je to hlavní disciplína,“ přiznal Macháč na tiskové konferenci po výhře nad parťákem z Davis Cupu. Právě Macháč s Pavláskem na podzim vybojovali nezapomenutelnou výhru proti Srbsku s Novakem Djokovičem na kurtu.

Ani zkušenější Pavlásek, který se začal deblu naplno věnovat před dvěma lety, nemůže brát Australian Open jako neúspěch. Postupem do čtvrtfinále vyrovnal svůj nejlepší výsledek, kterým byl loňský Wimbledon. Česko-uruguayský také v Melbourne pobavil diváky svými barevnými outfity.

Pro Macháče a Čang Č'-čena je deblové semifinále největším úspěchem v dosavadní kariéře. Za zrodem páru stál český hráč, který parťáka kdysi zaregistroval coby posilu pražské Sparty v tenisové extralize.

„Poprvé jsme se potkali asi před pěti lety. Bylo to v Praze, kde jsem se připravoval. Trénovali jsme spolu a totálně mě spráskal,“ líčil Čang Č'-čen pro Tenisový svět. „Loni jsme společně trénovali v New Yorku před kvalifikací US Open, tam jsme se více sblížili. Tomáš se mě pak zeptal, jestli bych si s ním chtěl zahrát v Austrálii. Já jsem okamžitě souhlasil, stačila jedna zpráva,“ přiznal sedmadvacetiletý rodák z Šanghaje.

„Hodně dobře na mě zapůsobil, je to skvělý parťák, a i proto mi přišel na mysl jako úplně první volba pro čtyřhru tady v Melbourne,“ doplnil Macháč.

Nová dvojice na velké tenisové scéně si o postup do finále zahraje buď s nasazeným párem číslo dvě Matthew Ebden z Austrálie, Rohan Bopanna z Indie, nebo s Argentinci Máximo González, Andrés Molteni.