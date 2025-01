Australian Open: Siniaková putuje ve čtyřhře do semifinále, utká se s Ruskami

Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na Australian Open do semifinále čtyřhry. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazily dnes na tvrdém povrchu v Melbourne francouzsko-čínskou dvojici Kristina Mladenovičová, Čang Šuaj 6:1, 7:5. V boji o finále se utkají s ruským párem Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová.

Turnajové jedničky Siniaková a Townsendová vyhrály duel proti nasazeným devítkám Mladenovicové a Čang Šuaj za hodinu a 13 minut. Postoupily do společného třetího grandslamového semifinále, vloni byly mezi čtyřmi nejlepšími páry také na US Open a ve Wimbledonu. Turnaj v All England Clubu poté ovládly. V Melbourne neztratily set ani ve čtvrtém utkání.

"Sice jsme ve druhém setu vedly 5:2, ale pořád to byl jen jeden brejk. Když jsme pak udělaly pár chyb, byly jsme v tu chvíli trochu pod tlakem. Ale snažily jsme se bojovat dál a jsem ráda, že jsme to nakonec zvládly ve dvou setech." řekla webu iDNES.cz Siniaková.

Osmadvacetiletá Siniaková usiluje ve čtyřhře o třetí titul z Australian Open v kariéře. Celkově může získat jubilejní desátý grandslamový triumf. V semifinále v Melbourne je pošesté za sebou. Vloni se do této fáze dostala s Australankou Storm Hunterovou, předtím bojovala vždy s krajankou Barborou Krejčíkovou. S ní turnaj v letech 2022 a 2023 ovládla.

Výsledky tenisového Australian Open

Ženy:



Dvouhra - čtvrtfinále:

Šwiateková (2-Pol.) - Navarrová (8-USA) 6:1, 6:2, Keysová (19-USA) - Svitolinová (28-Ukr.) 3:6, 6:3, 6:4.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Mladenovicová, Čang Šuaj (9-Fr./Čína) 6:1, 7:5.

Junioři:

Dvouhra - 3. kolo:

Kumstát (1-ČR) - Kouame (13-Fr.) 6:3, 3:6, 6:3.

Juniorky:

Dvouhra - 3. kolo:

K. Penickova (6-USA) - A. Kovačková (12-ČR) 2:6, 6:1, 6:1, Pohánková (SR) - J. Kovačková (11-ČR) 5:7, 6:3, 6:1.