Bencicová dorazí se Švýcarkami do Prahy: Jsem hrdá na slovenské kořeny

Bencicová považuje svou účast na BJK Cupu v Praze za absolutní prioritu. Momentálně se ale potýká se zraněním kolena, které utrpěla na turnaji v Chicagu, z toho důvodu se pak odhlásila z lukrativního podniku v Indian Wells.

Jestli všechny bolístky vyléčí, v pražské O2 areně se představí už podruhé, před třemi lety totiž v největší české hale zápolila v rámci čtvrtfinále FED Cupu proti českému týmu. Tehdy Švýcarky koučovala legendární Martina Hingisová, a právě ta je jednou z příčin, proč Bencicová před lety poprvé vzala raketu do ruky.

„Tenis jsem obecně sledovala. Ráda jsem se dívala na Nicole Vaidišovou, Danielu Hantuchovou nebo Dominiku Cibulkovou. Za největší vzor jsem ale považovala právě Martinu, která má navíc česko-slovenské kořeny, takže se vše hezky doplňuje,“ vypráví švýcarská sympaťanda bezchybnou slovenštinou.

Tu umí díky svým rodičům pocházejícím ze Slovenska. „Jsem hrdá na své slovenské kořeny a jsem ráda, že mě rodiče jazyk naučili. Na Slovensku občas trénuji a jsem ráda, že mě Slováci berou za svou, přestože se samozřejmě cítím jako Švýcarka,“ popisuje 24letá tenistka momentálně okupující devátou příčku žebříčku WTA.

„To je můj hlavní cíl, držet se v TOP 10. Tenis je dneska jiný než dřív například za časů Sereny Williamsové. Dneska opravdu nevíte, kdo jaký turnaj vyhraje, neustále dochází k překvapením. Neexistuje žádná špička nejlepších, všechny hráčky jsou vyrovnané. U žen je to také o mentální a psychologické stránce,“ usmívá se Bencicová.

Ta se také nezdráhala charakterizovat svou hru. „Nemám nejlepší ani nejsilnější servis nebo nejrychlejší údery. Ale obecně si myslím, že umím „všechno“. Nepovažuji se úplně za komplexní hráčku, ale neuteču ze žádné výměny, zároveň jsem i ten servis o dost zlepšila. Je to i o tom, abych našla slabinu u soupeřky a našla si cestu i takticky,“ vysvětluje.

Svůj talent bude brzy moct ukázat při tenisovém svátku v Praze. "Týmové soutěže jako FED Cup nebo Hopman Cup mám ráda. Stejně tak olympijský turnaj, kde reprezentuji svou zem. Všechny tyhle podniky jsou pro mě velmi motivující. Přece jen po celý rok na kurtu stojím sama, takže tyto příležitosti jsou pro mě vítanou změnou," poodkrývá své pocity.

A jak vnímá současnou sezonu, stejně jako tu loňskou ovlivněnou pandemií Covid-19? „Je to náročné. Turnaje se neustále posouvaly a konaly se týden po týdnu. Potom nemáte ani šanci se ukázat doma. Hned na začátku roku jsem byla čtyři měsíce pryč. To bylo těžké a co má teprve říkat třeba Ashleigh Bartyová, která nebyla doma od března. I proto ji obdivuji,“ uzavírá Švýcarka, která v létě překazila v singlu zlatý olympijský sen Markétě Vondroušové.