Krejčíková relaxovala na Route 66. Bouřící Praha? Třesou se mi nohy

V nohách má letos astronomických 111 zápasů, kupa dalších ji ještě čeká. Pojede na morál, ale také na adrenalin, který se jí vyplaví do krve už teď, jen co si představí, jak coby česká vůdkyně nastoupí před bouřící O2 arenou ve finálovém turnaji o pohár Billie Jean Kingové. „Pojedu na své maximum a věřím tomu, že ono to půjde, protože tahle sezona je k tomu určena,“ hlásá Barbora Krejčíková, šampionka Roland Garros a největší česká zbraň pro mistrovství světa tenisových družstev. To Češky otevřou již v pondělí 1. listopadu mačem s Němkami.

Jak se už stalo na tenisové tůře zvykem, kdo porazí Barboru Krejčíkovou, vyhraje i celý turnaj. Bylo to tak v posledních měsících při Wimbledonu a v Cincinnati (obojí Ashleigh Bartyová), na olympiádě v Tokiu (Belinda Bencicová) i naposledy v Indian Wells, kde českou star zastavila v osmifinále Paula Badosaová.

„Je to moje dobrá kamarádka, takže jsem jí to přála. I já tam ale udělala slušný výsledek,“ hodnotila Krejčíková z Brna, kde už poctivě trénuje na pražský BJK Cup. Zatímco v září během US Open tahala nohy a málem na kurtu zkolabovala, nyní hlásí, že zásobník energie se znovu plní. Pomohl i americký výlet na Route 66 a projížďka na kole po Santa Monice. Krejčíková je znovu usměvavá, odhodlaná a před pražským turnajem nejčastěji opakuje jednu větu: Já se tak těším!

Největším tématem posledních týdnů bylo, jak se vám podaří odpočinout si před brutálním koncem roku, kdy vás čeká Billie Jean King Cup v Praze a pak Turnaj mistryň v Mexiku. Daří se to?

„Já bych řekla, že ano. Jsem odpočinutá, cítím se dobře, i tréninky jsou dobré. Snažím se za každý den posbírat co nejvíc energie, abych ji mohla pak vydávat na kurtu. Počítám s tím, že Billie Jean King Cup bude strašně náročný, ale na druhou stranu se strašně těším.“

Turnaj v kalifornském Indian Wells jste si zpestřila pár výlety. Co jste při nich prožila?

„Když jsem tak daleko, chce člověk i něco poznat. Před odletem jsme si s mým doprovodem udělali výlet do LA, projeli jsme se na kole po Santa Monice. Vstávali jsme hodně brzy ráno, abychom to všechno stihli. Podívala jsem se i na konec Route 66. Dost dobře jsem se tam odreagovala, cítila jsem se tam super a hodně jsem dobila baterky.“

V Americe jste se potkala i s Billie Jean Kingovou, která vám dala svůj čerstvý životopis All in i s věnováním. Jaké to bylo setkání?

„Moc milé. Měla radost, že budu hrát, že reprezentuji i celou akci. To se krásně poslouchalo a doufám, že i moje výsledky za to budou stát a náš tým se dostane co nejdál. Už jsem se s Billie Jean setkala dřív, ale tohle bylo poprvé po úspěších, co jsem měla. Bylo nás tam s ní víc holek, dostala jsem od ní knížku, kterou jsem ale ještě nestihla přečíst. Je od ní ale i s věnováním a až budu mít trošičku víc času, určitě ji plánuju přečíst, protože mě její život zajímá. Ona je skvělá, vyptávala se mě, co hezkého by měla vidět v Praze, co bych jí doporučila. Měla jsem z naší konverzace moc příjemný pocit.“

Co jste jí doporučila?

„No měla jsem trochu problém s anglickými názvy, takže jsem se musela radit. Určitě jsem jí ale doporučila Karlův most, Pražský hrad, orloj a celé Staroměstské náměstí. Prostě všechny ty naše největší krásy.“

Kingová dorazí do Prahy u příležitosti premiéry soutěže, která je pojmenována po ní a navazuje na Fed Cup. Vy jste nejen českou jedničkou a dívkou z plakátu, ale také žebříčkově nejvýš umístěnou hráčkou, která se na akci představí. Dodá to člověku sebevědomí? Pomůže to snížit tlak, jemuž jste vystavena?

„Tlak tam bude, protože mám za sebou letos docela hodně úspěchů, najednou jsem čtvrtá na žebříčku. Mám na zádech velký červený terč a každá ho bude chtít sestřelit. Čím víc si to připustím, tím hůř budu hrát. Musím tam jít jako do každého jiného zápasu, bojovat, užívat si a věřím, že to bude dobrý. Protože výsledky jsem letos měla a moc chci sezonu dobře dojet. Pojedu na své maximum a věřím tomu, že ono to půjde, protože tahle sezona je k tomu určena.“

Dá se říct, že nadšení do turnaje bude vaší největší zbraní?

„Asi ano. Cítím se dobře a strašně se těším. Samozřejmě nedokážu odhadnout, jestli to bude dobrý nebo ne. To se uvidí až v zápasech. Ale dělám všechno pro to, aby to dobrý bylo, byla jsem dobře naladěná a podávala nejlepší výkony, i když už je konec sezony. Já si fakt tak hrozně moc přeju, aby se nám zadařilo! Dělám všechno pro to, aby to klaplo.“

Už dřív jste tvrdila, jak týmové soutěže milujete.

„To je pravda. Mám je strašně moc ráda a už jako juniorka, když jsem dostala příležitost reprezentovat, jsem vždycky jela. Myslím, že hrát za Českou republiku v O2 areně bude můj největší vrchol. Je to jako sen. V roce 2018 jsem atmosféru finále zažila, ale nehrála jsem. Vždycky jsem si přála, abych se dostala i na kurt. To se teď splní a mám obrovskou motivaci, abychom všechny podaly dobrý výkon. Doufám, že tým bude naladěný na stejnou notu, všechny se budeme navzájem povzbuzovat, aby to dopadlo nejlíp, jak může. Realizační tým kolem vždycky vytváří strašně příjemnou a pozitivní atmosféru, i to je velký klíč k úspěchu. Ten týden si člověk hrozně užije a nechce, aby to končilo.“

Lídriní budete coby největší hvězda na kurtu i mimo něj. Jste připravená na tuhle roli?

„V téhle situaci jsem nikdy nebyla, takže co já vím. Ono se to pozná, až se sejdeme. A nejvíc napoví zápasy, jestli mám na to, abych byla jedničkou našeho týmu. Třeba ne, to člověk nikdy neví. Já ale doufám, že to bude pozitivní, jako tým se potáhneme navzájem a dobře to dopadne.“

Už skautujete soupeřky?

„Poslední zápasy jsem se na všechny holky hodně koukala, abych měla přehled, co mě čeká. A abych vytvořila co nejlepší strategii, jak na ně hrát. Uvidí se, jak bude rychlý povrch a další podmínky, jak nám to sedne.“

Kolik budete potřebovat na pražský turnaj vstupenek?

„Celkem dost. Hrozně se těším, že tam kromě fanoušků budu mít rodinné příslušníky, kamarády a známé. A že si před nimi zahraju. Ale nejvíc se těším na arénu, jak to tam bude burcovat, jaké to bude hrát před tolika lidmi. To, co jsem zažila ve finále roce 2018, jak byla hala plná a všichni skandovali, to bylo úplně nádherný. Mám husí kůži, jen si na to vzpomenu. Doufám, že to pak na kurtu zvládnu, protože už teď o tom přemýšlím a třesou se mi nohy.“