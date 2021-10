Světová premiéra v Praze: bublina a strategické šachy. Jako v Normandii...

Od čtvrtka se v pražské O2 areně, hlavním dějišti premiérového ročníku nového formátu tradičního Fed Cupu, připravuje na úvodní souboj i český tým. Kapitán Petr Pála poslal trénovat na centrkurt hlavní hvězdu Barboru Krejčíkovou, ke které se přidala týmová dvojka Markéta Vondroušová, zatímco Tereza Martincová pilovala hru v menší hale. Od večera už je tým komplet včetně Kateřiny Siniakové a Lucie Hradecké a logistické šachy vypukly naplno.

„Každý den se dělají rozpisy tréninků, což typově připomíná vylodění v Normandii,“ přibližuje s úsměvem Karel Tejkal, mluvčí českého BJKC týmu.

V pátek už časně ráno zamířila část hráček do tréninkové haly v Hloubětíně, kde následovalo i další dopolední tréninkové okno. Zbytek týmu čekal podvečerní trénink v centru turnajového dění.

„Hráčky se musí na tréninku protočit. Do toho se musí domluvit, kdo bude kdy na masáži, kdo bude mít kdy rehabilitaci. Není jednoduché, aby všechny byly maximálně spokojené. Nikomu se nechce vstávat ráno na trénink, ale přednost na centrkurtu mají hráčky, u kterých je pravděpodobnost, že budou hrát ostré zápasy v O2 areně,“ vysvětluje Tejkal.

Vznikla tak nová pozice označená anglicky team leader. Ten domlouvá transport hráček z hotelu na kurt, zařizuje veškeré nezbytnosti.

Turnaj funguje ve třech bublinách. V té s označením 1 jsou odděleně umístěny všechny týmy. Česká bublina čítá 18 jmen. „Lidé, kteří jsou v týmu, by se po celou dobu neměli na kratší vzdálenost potkávat s někým, kdo není součástí bubliny,“ konstatuje mluvčí.

Zjednodušeně to znamená, že hráčky a členové týmu se mohou pohybovat pouze na trase hotel a hala. Cesty absolvují v autě maximálně ve dvou a od řidiče jsou oddělení plexisklem. „Nesmíme si jít ani nic dokoupit třeba do přilehlého obchodního centra. Nikdo nemůže jít na kafe do kavárny.“

Pokud se někomu pravidla zdají přísná, tak tenistky si na anticovidový režim dávno zvykly z předchozích turnajů. A jsou velmi disciplinované. „Žijí v tom už rok a půl a berou to jako samozřejmou a nedílnou součást jejich profesního života. Disciplína ohledně nošení respirátorů nebo dezinfikování rukou je stoprocentní. Logicky se z toho stala rutina,“ konstatuje Tejkal.

Se stejnou samozřejmostí, jako jsou rozcvička, strečink, regenerace či rehabilitace, nyní pečují o vlastní zdraví. Každý se snaží minimalizovat riziko nákazy. „Realizační, hráčský i širší organizační tým je plně očkovaný,“ upozorňuje Tejkal. „V manuálu existuje možnost, kdy by někdo očkovaný nebyl, ale je to velmi diskomfortní.“

Finále BJK Cupu

Skupina A: Francie, Rusko, Kanada Skupina B: Austrálie, Bělorusko, Belgie Skupina C: USA, Španělsko, Slovensko Skupina D: ČESKO, Německo, Švýcarsko Vítězové skupin postoupí do semifinále.

Co se týká svobodného pohybu, pravidla rozhodně nejsou tak striktní, jaká všichni zažili před Australian Open, kdy během povinné karantény nemohli na krok z hotelového pokoje. „Není to ale tak, že by nikdo nemohl opustit hotel, může si jít zaběhat, může jít vyvenčit pejska. Není to jako ve vězení, nikdo nás nehlídá,“ říká Kejval a dodává, že si tenistky volný čas během vzácného domácího turnaje tolik neužijí. „Dřív někdo dotrénoval a šel se projít po Praze, zajel si za rodiči nebo šel nakupovat. Teď musí do hotelu. A tam odpoledne bude nejspíš sám se sebou, s knížkou, případně v lounge s někým z týmu na kafi.“

V hotelu má každý tým vlastní salonek, kde se podávají snídaně a večeře (výdejnu jídla má každý tým i v rámci své tenisové restaurace v ochozu O2 areny).

„Máme vlastní vstup do hotelu i speciální výtahy. Ve společenském lounge se mohou hrát deskové hry,“ přibližuje Tejkal. „Na Rubikovu kostku se zrovna moc necítím. Máme ale i nějaké vědomostní hry, holky dovezly karty. Možná bude i Člověče, nezlob se,“ líčila po prvním tréninku Krejčíková. Hrát se bude však jen za podmínky, že na tým zrovna nevyjde večerní trénink a sejde se dřív než třeba v 9 večer. „Máme toho tolik, že si to ani všechno nestihneme zahrát,“ konstatovala s úsměvem česká jednička.

Zorganizovat turnaj velikosti Poháru Billie Jean Kingové stojí nemalé úsilí. S pořádáním fedcupových zápasů vlastně nesrovnatelné. Akci po dlouhých letech neorganizuje Česká sportovní, ale Český tenisový svaz.

„Dřív přijel jen jeden tým. Teď je jich tady dalších jedenáct a každý má své zvyklosti, tradice, požadavky, nároky. Jedenáct starostí a problémů. Jsou tady dvě arény. A v neposlední řadě je to něco nevyzkoušeného,“ upozorňuje Tejkal, že Prahu od pondělí čeká velká světová premiéra.

Praha hostí jedinečný turnaj